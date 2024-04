Encontram-se abertas as inscrições, até 18 de maio, para o Passeio da Freguesia de Vermoim, que terá lugar no dia 26 do mesmo mês, com paragem no Mosteiro da Nossa Senhora de La Sallete (Oliveira de Azeméis) e almoço no Parque de Merendas da Murteira (Ílhavo).

A partida da freguesia é às 8 horas. A oferta de porco no espeto e muita animação estão garantidos neste encontro da comunidade. As inscrições devem ser feitas na sede da Junta de Freguesia.