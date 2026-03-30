Famalicão: Atletas do Liberdade em destaque na Milha de Vizela

Na Milha Urbana Cidade de Vizela, a primeira etapa do Circuito Regional de Milhas, o Liberdade FC foi ao pódio individual por três vezes e uma vez com a equipa de formação.

Destaque, então, para os iniciados onde Carolina Faria foi 2.ª e Gabriel Abreu 3.º; Eduardo Salazar também terminou na segunda posição, em seniores.

A nível coletivo, destaque para o 3.º lugar da geral por parte dos atletas dos escalões de formação (benjamins a juvenis) e o 8º lugar em absolutos (juniores a veteranos).

Muitos outros atletas participaram na prova, que se disputou no dia 28 de março, com bons resultados, o que fez com que a equipa de Calendário estivesse em evidência no evento desportivo.

Também no passado domingo, dia 29 de março, o atleta Paulo Bourbon, do escalão benjamim B, esteve em destaque ao alcançar o 7º lugar no XIII Grande Prémio de Mar, em Esposende.