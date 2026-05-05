Famalicão: Atletas famalicenses no Campeonato da Europa de Wushu

Os atletas da Jing-She Lara Marques, Tiago Mesquita e Tomás Nunes vão representar Portugal no 20.º Campeonato da Europa de Wushu, que vai decorrer em Lyon, França, entre 5 e 10 de maio, com a participação de 550 atletas, de 28 países.

Lara Marques, 15 anos, compete pela segunda vez no Europeu de Wushu, em representação de Portugal. A atleta competirá no escalão 15-17 anos, nas provas de Changquan 3ª geração (Punhos do Norte da China), Jianshu 3ª geração (Espada) e Gunshu 3ª geração (Bastão).

Tiago Mesquita, 14 anos, terá a sua estreia a representar Portugal na Seleção Nacional em campeonatos da Europa. Integra o escalão 12-14 anos, nas provas de Changquan 1ª geração (Punhos do Norte da China), Daoshu 1ª geração (Sabre) e Gunshu 1ª geração (Bastão).

Tomás Nunes, 16 anos, representará Portugal no Europeu pela quarta vez, tendo já no seu palmarés internacional uma medalha de bronze obtida no Europeu de Kungfu Tradicional em 2019, na Rússia. Neste 10º Mundial de Juniores de Wushu competirá nas provas Nanquan 3ª geração (Punhos do Sul da China), Nandao 3ª geração (Sabre) e Nangun 3ª geração (Bastão do Sul da China).

Recorde-se que os três atletas representaram Portugal no Mundial de Juniores de Wushu, em Tianjin, na China, no passado mês de março, conquistando dois 10ºs lugares e 6 classificações Top 20.

Os treinadores da Jing-She Alexandre Oliveira e Ana Rita Rego congratulam os seus «atletas pelo cumprimento de mais um objetivo no percurso competitivo. Os atletas encontram-se a desenvolver a sua carreira desportiva, marcada por uma notória e contínua evolução técnica e a construir o seu desenvolvimento pessoal».