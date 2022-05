Famalicão: Atlético Clube de Vale S. Martinho tem dois novos recordes

Em mais uma iniciativa do Anima Masterclass 2022, a PASEC organizou, entre os dias 2 e 7 de maio, na Casa das Ideias, 24 masterclasses, que tiveram a participação de 993 pessoas.

O tema integrador foi “Ser ou não ser personagem secundária – Exemplos de Protagonismo Cidadão”.

As 24 Masterclasses contaram com 29 conferencistas que partilharam muitas das histórias secundárias que nunca tinham contado. Entre eles, Paulo Cunha, ex-presidente do Município de Famalicão; Pedro Soares, antigo diretor do programa Erasmus +; Eduardo Oliveira, deputado da Assembleia da República; Sofia Fernandes, vereadora da Interculturalidade do Município de Famalicão; Pedro Oliveira, vereador da Cultura do Município de Famalicão; Sara Gomes, presidente da PASEC; Patrícia Ribeiro, animadora e encenadora; Abraão Costa, escritor e educador; Carlos Teixeira, diretor do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco; Fernando Vieira, presidente da FAJUB.

O formato das Masterclasses assumiu um caráter interativo com momentos emotivos e alguns mais cómicos. Em determinados momentos, as sessões assumiram o caráter de entrevista com inversões de papéis entre os convidados e os participantes.

Segundo a presidente da PASEC, o ANIMA Masterclass 2022 foi um momento de formação ímpar «porque juntou jovens líderes e importantes protagonistas sociais numa interação que ajudará a moldar os líderes do amanhã». Para Sara Gomes, esta foi uma oportunidade de quase um milhar de jovens conhecer de perto o outro lado de pessoas que normalmente vêm apenas no papel do cargo ou papel social que ocupam.