Famalicão: Ator britânico dinamiza aprendizagem do Inglês no Agrupamento D. Maria II

Stuart McDonald, conhecido como Tallman, esteve no Agrupamento de Escolas D. Maria II para apresentar vários espetáculos em língua inglesa para os alunos do 5.º ao 9.º ano de escolaridade.

As sessões lúdico-didáticas, que decorreram entre 2 e 6 de fevereiro, na EB Conde de Arnoso e na EB D. Maria II, permitiram aos alunos aprender inglês de forma divertida, participativa e motivadora. A presença de um falante nativo constituiu, por isso, uma mais-valia «porque proporcionou aos estudantes a oportunidade de ouvir, ver e interagir diretamente com a língua inglesa em contexto real».

A direção do Agrupamento considera que a iniciativa «foi recebida com grande entusiasmo por parte dos alunos, que demonstraram elevado envolvimento e interesse ao longo das atividades, contribuindo para o desenvolvimento das suas competências linguísticas e para uma maior motivação na aprendizagem do Inglês».