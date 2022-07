Famalicão: Atraso e custos a mais nas obras da Estação Rodoviária

O Município, através do Famalicão Made In é, desde esta quinta-feira, após aprovação em reunião de Câmara, parceiro do “Knowledge Circle” dos institutos politécnicos de Leiria e do Cávado e do Ave, que visa potenciar a valorização económica dos resultados de I&D (Investigação e Desenvolvimento) e reforçar a transferência de conhecimento científico e tecnológico para o setor empresarial.

Fazem parte deste projeto mais de duas dezenas de entidades de apoio à inovação das regiões Norte e Centro, tais como a Associação Empresarial do Minho, o CITEVE, a InvestBraga, a Startup Leiria e a Associação Empresarial da Região Oeste.

Apoiar na avaliação do potencial técnico e de mercado de tecnologia e na obtenção de financiamento para novas fases de desenvolvimento; facilitar contactos bilaterais com empresas; apoiar atividades de difusão e transferência de conhecimento e tecnologia; apoiar a criação de novas empresas e empresas spin-off; e analisar linhas de trabalho conjuntas entre as regiões Norte e Centro para a valorização económica de resultados de I&D são os principais objetivos desta rede, cujos parceiros se comprometem a participar e a colaborar na dinamização das várias atividades previstas no projeto. Entre elas está a organização de um concurso para atribuir vouchers de serviços de validação pré-comercial ou desenvolvimento de protótipos para projetos de I&D; a realização de um Open Day Indústria, de ações de experimentação e projetos-piloto demonstradores em empresas, de tertúlias científicas de acesso livre e o licenciamento de tecnologia.