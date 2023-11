Famalicão: Atriz famalicense dá corpo e alma a tributo ao Minho e às suas mulheres

A Momento – Artistas Independentes, com sede na Lagoa, em Famalicão, apresenta esta sexta-feira, pelas 21h30, no Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima, a peça “Província”. Com interpretação integral pela atriz famalicense Luísa Alves, o espetáculo é uma homenagem ao Minho e às suas mulheres, num tributo que nasceu da necessidade de repensar não só território, mas também as tradições desta região.

A peça «não responde, não resolve, mas questiona sobre as tradições que queremos passar aos filhos, aos netos», explica o diretor artístico da companhia. Diogo Freitas, que é também o encenador da peça, dá conta que o trabalho que agora é exibido pesquisou as figuras femininas de Maria da Fonte (ou Revolução do Minho, o nome dado a uma revolta popular ocorrida na primavera de 1846), de Deu-La-Deu (personagem lendária que se tornou na principal figura de Monção) e, em Antígona (figura da mitologia grega).

Para este famalicense, o espetáculo confronta o público com «as tradições», com as «razões» que levam uma tradição a «perder-se no tempo» ou sobre a escolha daquelas que «precisam de morrer, as que precisam de ser salvas ou transformadas para passar de geração em geração».

Este projeto artístico que, na noite desta sexta-feira, sobe ao palco do Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima, começou a ser preparado há dois anos e implicou investigações nesta cidade, bem como em Monção e Paredes de Coura, no distrito de Viana do Castelo; e em Riba de Ave, Vila Nova de Famalicão. Por este motivo, a peça será apresentada nestes quatro municípios. A 2 de dezembro, no Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave, Vila Nova de Famalicão, segue-se, a 7 de dezembro, no Centro Cultural de Paredes de Coura e, dois dias depois, no Cine Teatro João Verde, em Monção.

Bilhetes à venda nos locais e na BOL: https://www.bol.pt/Comprar/Pesquisa?q=prov%C3%ADncia&dist=0&e=0