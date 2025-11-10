Acidente, Concelho, Última Hora

Famalicão: Atropelamento em Avidos faz um ferido

Um homem ficou ferido na sequência de um atropelamento, na manhã desta segunda-feira, na rua das campas, em Avidos.

O alerta foi dado por volta das 10h23 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão que transportaram a vítima para o hospital local.

Famalicão: Luís Vales é o novo presidente da ULS do Médio Ave

Luís Vales, natural de de Marco de Canaveses e ex-deputado do PSD à Assembleia da República, é o novo presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Médio Ave.

Fernando Luís de Sousa Machado Soares Vales, desde de 2023, gestor dos Serviços Farmacêuticos da ULS do Alto Ave (Hospital de Guimarães), subsistiu António Barbosa.

Fazem ainda parte do novo Conselho de Administração, Germano Adrega Cardoso, diretor clínico para a área dos cuidados de saúde hospitalares; Mariana Beirão Carrapatoso, diretora clínica para os cuidados de saúde primários; Ana Micaela Bento do Couto, vogal executiva, com o pelouro financeiro, e Pedro Raul Neves Mota da Silva, enfermeiro diretor.

Fernando Luís Vales é licenciado em Psicologia Clínica pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde – Norte (2002), com o Curso de Especialização em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa (2021).

Vencedor do Prémio Coriolano Ferreira da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (2022), foi administrador hospitalar responsável pelos serviços farmacêuticos na Unidade Local de Saúde do Alto Ave, onde liderou estratégias de gestão, eficiência e segurança nos cuidados farmacêuticos. Exerceu funções de gestor de área de produção clínica e dos serviços farmacêuticos no Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães e não ULS do Alto Ave (2022-2025). Exerceu também as funções de assessor do conselho de administração da ULS do Tâmega e Sousa.

A ULS do Médio Ave inclui os hospitais de Famalicão e Santo Tirso e os centros de saúde destes dois concelhos e da Trofa.

Famalicão: Liberdade FC conquista vários pódios no corta-mato distrital longo, em Barcelos

O Liberdade FC participou no VIX Corta Mato de Barcelos, que decorreu no último sábado e acolheu o Campeonato Regional de Corta-mato Longo da Associação de Atletismo de Braga para os escalões Iniciados, Juvenis, Juniores, Seniores e Veteranos.

Destaque para Carolina Faria, terceira classificada em Iniciados, Maria Rodrigues em Juvenis, Frederico Vilhena em Juniores e Eduardo Salazar, segundo classificado em Sub-23.

No que toca aos escalões de formação, em Benjamins A, Gabriela Costa foi terceira e Gabriel Sathler foi segundo classificado. Em Benjamins B, Martim Sousa foi o terceiro melhor em prova. No escalão de Infantis, Leonor Monteiro ficou em segundo lugar e Iara Sathler em terceiro.

Integrado no Campeonato Distrital, no escalão de seniores, Tânia Silva foi a terceira melhor veterana na geral.

Coletivamente, destaque para o 3º lugar do pódio nos escalões de jovens femininas.

Famalicão: Tiago Silva conquista título de campeão Norte de Ralis

Tiago Silva sagrou-se campeão Norte de Ralis, no Historic Rally de Fafe. O piloto da Tiajo Motorsport, navegado por Pedro Alves, alcançou a terceira posição nesta prova, o bastante para confirmar o título, após quatro vitórias consecutivas nas contas do Campeonato Norte.

Ao longo da época, a dupla demonstrou andamento sólido e uma consistência que se revelou decisiva na luta pelo título. «Esta conquista é fruto de muito trabalho, dedicação e do apoio de toda a equipa e parceiros. Estamos muito orgulhosos do que alcançámos, mas o trabalho ainda não está completo. Em Murça vamos lutar para que o nosso navegador, Pedro Alves, também alcance o título de Campeão Norte!”, reforçou Tiago Silva.

Tiago Silva e a Tiajo Motorsport seguem agora focados na última prova do calendário, onde pretendem encerrar a época com mais um bom resultado.

Famalicão: Casa do Povo de Lousado celebra Dia do Associado no próximo domingo

No próximo domingo realiza-se o “Dia do Associado”, na Casa do Povo de Lousado, com diversas atividades lúdicas, como sueca, bilhar e damas. O convívio tem início às 14h00, seguindo-se um magusto de S. Martinho, pelas 16h30, com bifanas, papas de sarrabulho, castanhas e outras iguarias.

As inscrições são limitadas e a receita da iniciativa reverte a favor da manutenção e preservação do edifício da Casa do Povo.

Academia Sénior que conta com mais de 30 participantes, às segundas e quartas-feiras, mantém o propósito de estimular a aprendizagem de forma enriquecedora. A Casa do Povo mantém também o espaço de convívio entre sócios e amigos, aos domingos de manhã entre as 10h00 e 12h00, no salão nobre.

A próxima atividade inicia-se em 11 de janeiro do próximo ano, com o arranque do torneio de bilhar livre e snooker, mantendo o entusiasmo habitual.

Famalicão: Despiste em Antas faz um ferido

Uma mulher ficou ferida na sequência de um despiste, na manhã desta segunda-feira, na rua José Freitas Dias, em Antas.

O alerta foi dado por volta das 10h05 e para o local foram acionados os Bombeiros de Famalicão que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital local.

Famalicão: Prolongado o prazo do concurso para o Estádio Municipal

Na noite deste domingo, à margem da Gala do Desporto de Famalicão, o presidente da Câmara Municipal, revelou que foi solicitado um prolongamento do prazo, de três a quatro semanas, para a apresentação de propostas ao concurso internacional para a construção do novo Estádio Municipal, cujo prazo terminava este mês.

Este prolongar do prazo deve-se a solicitações dos candidatos que alegam precisar de mais tempo para avaliarem melhor as propostas. «É um concurso complexo, nunca se tinha feito a nível nacional. Estamos a falar de muitos milhões de euros. Não é só o estádio, é um complexo empresarial». Recorde-se que além do estádio novo, será reabilitado todo o quarteirão, que inclui o campo nº 2, e as zonas de aparcamento.

Mário Passos disse estar expectante relativamente a candidaturas para este concurso, cujo resultado, agora, só será conhecido por altura do Natal.

«Este é o plano A, mas temos já um plano B se porventura não existirem candidatos. O estádio será uma realidade dentro do prazo que nós estipulamos», revelou o presidente da Câmara. «O plano B será conhecido caso o plano A falhe, ou seja, não haja candidatos. Só nessa circunstância», anunciou, sem querer adiantar pormenores.

Em fevereiro deste ano, o município de Famalicão apresentou o projeto final para o novo Estádio Municipal, entregando o projeto a privados – mediante o concurso público internacional – desde a conceção, construção e exploração do estádio. O denominado Complexo Desportivo e Empresarial irá nascer num terreno de 46 mil m2 (atual estádio e campo de treinos) que será concessionado a investidores e promotores privados para desenvolverem uma proposta que inclua, obrigatoriamente, a construção do novo estádio.

No que diz respeito a infraestruturas desportivas, o Centro de Atletismo será o primeiro a ficar concluído. Quanto à construção das piscinas de 50 metros, o projeto está pronto e o concurso público está a ser preparado, estimando-se um orçamento superior a três milhões de euros.

Recorde-se que o município adquiriu, em outubro passado, o gimnodesportivo do extinto colégio Narciso Ferreira, em Riba de Ave. Sabe-se, agora, que a escritura será na próxima semana.

Na campanha para as autárquicas, Mário Passos anunciou a construção de um multiusos. Trata-se de um projeto de muitos milhões de euros, como reconheceu Mário Passos, e uma infraestrutura «que muito precisamos». O autarca referiu que ainda não tem um cronograma de ação definido. No entanto, há já uma estimativa dos custos e do que se pretende para esta infraestrutura.