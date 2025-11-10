Famalicão: Atropelamento em Avidos faz um ferido

Na noite deste domingo, à margem da Gala do Desporto de Famalicão, o presidente da Câmara Municipal, revelou que foi solicitado um prolongamento do prazo, de três a quatro semanas, para a apresentação de propostas ao concurso internacional para a construção do novo Estádio Municipal, cujo prazo terminava este mês.

Este prolongar do prazo deve-se a solicitações dos candidatos que alegam precisar de mais tempo para avaliarem melhor as propostas. «É um concurso complexo, nunca se tinha feito a nível nacional. Estamos a falar de muitos milhões de euros. Não é só o estádio, é um complexo empresarial». Recorde-se que além do estádio novo, será reabilitado todo o quarteirão, que inclui o campo nº 2, e as zonas de aparcamento.

Mário Passos disse estar expectante relativamente a candidaturas para este concurso, cujo resultado, agora, só será conhecido por altura do Natal.

«Este é o plano A, mas temos já um plano B se porventura não existirem candidatos. O estádio será uma realidade dentro do prazo que nós estipulamos», revelou o presidente da Câmara. «O plano B será conhecido caso o plano A falhe, ou seja, não haja candidatos. Só nessa circunstância», anunciou, sem querer adiantar pormenores.

Em fevereiro deste ano, o município de Famalicão apresentou o projeto final para o novo Estádio Municipal, entregando o projeto a privados – mediante o concurso público internacional – desde a conceção, construção e exploração do estádio. O denominado Complexo Desportivo e Empresarial irá nascer num terreno de 46 mil m2 (atual estádio e campo de treinos) que será concessionado a investidores e promotores privados para desenvolverem uma proposta que inclua, obrigatoriamente, a construção do novo estádio.

No que diz respeito a infraestruturas desportivas, o Centro de Atletismo será o primeiro a ficar concluído. Quanto à construção das piscinas de 50 metros, o projeto está pronto e o concurso público está a ser preparado, estimando-se um orçamento superior a três milhões de euros.

Recorde-se que o município adquiriu, em outubro passado, o gimnodesportivo do extinto colégio Narciso Ferreira, em Riba de Ave. Sabe-se, agora, que a escritura será na próxima semana.

Na campanha para as autárquicas, Mário Passos anunciou a construção de um multiusos. Trata-se de um projeto de muitos milhões de euros, como reconheceu Mário Passos, e uma infraestrutura «que muito precisamos». O autarca referiu que ainda não tem um cronograma de ação definido. No entanto, há já uma estimativa dos custos e do que se pretende para esta infraestrutura.