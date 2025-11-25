Acidente, Concelho, Última Hora

Famalicão: Atropelamento em Requião faz um ferido

Na manhã desta terça-feira, uma pessoa ficou ferida na sequência de um atropelamento na Rua do Outeiro, em Requião.

O alerta foi dado por volta das 09h45 e para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital local.

Famalicão: Homem apanhado a mostrar as partes intimas em pleno Parque da Juventude

Um homem foi visto, na tarde deste sábado, a exibir as partes íntimas no Parque da Juventude, em pleno centro de Famalicão, junto à zona escolar. O episódio ocorreu por volta das 17h00, numa das passagens do parque.

Segundo o vídeo a que a Cidade Hoje teve acesso, o indivíduo, que aparentava ter 35 a 40 anos, circulava de forma aparentemente descontraída, mas, ao longo do percurso, baixou as calças várias vezes, num gesto de exibicionismo para quem passava. As imagens indiciam que o homem não aparentava qualquer preocupação com a presença de outras pessoas no local.

O episódio gerou inquietação entre os utilizadores do parque, que é habitualmente um espaço de lazer e prática desportiva. Até ao momento, não há informações oficiais sobre a identidade do indivíduo ou sobre eventuais diligências das autoridades.

Famalicão: Município distribuiu três mil árvores e arbustos

Na última campanha de adoção de árvores, que decorreu este domingo, foram entregues três mil exemplares de árvores e arbustos. Mais uma demonstração do interesse dos munícipes pela reflorestação e jardinagem dos seus espaços verdes.

As primeiras pessoas chegaram ao Mercado Municipal antes das 8 horas da manhã, para levarem uma das espécies disponíveis.

Esta foi a primeira campanha de adoção de árvores já com o novo objetivo definido pela autarquia de plantação de mais 100 mil árvores até 2030.

No Mercado Municipal esteve a vereadora dos Espaços Verdes e Floresta do Município, Vânia Marçal, para quem «o entusiasmo da comunidade demonstra que Famalicão está verdadeiramente comprometido com a construção de um território mais verde e sustentável».

Recorde-se que esta campanha está integrada na estratégia municipal de reforço da biodiversidade e de adaptação às alterações climáticas.

 

Famalicão: AML vai investir 320 mil euros na manutenção e reabilitação do edifício

A Associação de Moradores das Lameiras (AML) vai intervir no Centro Social, com requalificação da rede de abastecimento de água quente e fria, a resolução de problemas de humidade, a pintura integral do Centro Social e a reparação ou aquisição de equipamentos hoteleiros e de lavandaria.

Está, também, no Programa de Ação para 2026 a criação de cinco novos espaços integrados nas antigas instalações da AML. Estes espaços — Cozinha Terapêutica, Cozinha Montessori, Lavandaria/Espaço de Costura, Mercadinho e Biblioteca/Sala de Apoio — estão pensados para fortalecer o apoio prestado aos utentes das respostas sociais e à comunidade envolvente que necessite destes espaços. O objetivo é dotar estes públicos de infraestruturas que promovam maior autonomia e competências essenciais para a vida diária.

As propostas constam do Programa de Ação e Orçamento para 2026, aprovado no dia 24 de novembro. Os investimentos previstos superam os 320 mil euros.

Quanto ao tema, é a continuidade do Projeto Socioeducativo “Abraçar Emoções”, centrando-se no subtema “Escutar Emoções”.

De acordo com Jorge Faria, presidente da AML, o Complexo Habitacional das Lameiras continuará a ser uma prioridade. Por isso, prosseguirá com as manutenções, reparações e conservações dos espaços comuns, bem como com as requalificações necessárias nas habitações municipais, visando proporcionar melhores condições de habitabilidade a todos os moradores, através do protocolo que tem com a Câmara. Como o Município formalizou uma candidatura ao PRR, a AML confessa estar vigilante e empenhada até ver a obra concluída.

Famalicão: Engenho aprova plano de atividades e orçamento para o próximo ano

Os associados da Engenho – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este aprovaram, por unanimidade, o plano de atividades e orçamento para o próximo ano.

Reunidos em Assembleia Geral, na manhã do passado domingo no Centro de Apoio Comunitário, tomaram conhecimento das linhas gerais do documento que são uma continuidade do trabalho desenvolvido durante o ano ainda em curso. Assegurar o bom funcionamento das diferentes respostas sociais e serviços com níveis de elevada qualidade para todos; dar continuidade a projetos e ações em curso, bem como «garantir a sempre difícil sustentabilidade financeira, organizacional e funcional da instituição», são os grandes propósitos da direção, conforme refere o presidente, Manuel Augusto de Araújo. O dirigente acredita que «com pragmatismo, o essencial é chegar ao fim do mês e pagar os vencimentos aos quase 100 colaboradores», bem como honrar compromissos com fornecedores e a banca «que têm sido sistematicamente amortizados».

Tendo em vista aproveitar as oportunidades do PARES, Portugal 20/30 e o PRR, a instituição vai apresentar candidaturas para ampliar a modernizar o Centro de Apoio Comunitário e Creche de Arnoso Santa Eulália, climatizar equipamentos e melhorar espaços exteriores. Está, também, previsto o alargamento da Comunidade de Energia Renovável em parceria com a CEVE, a abertura à comunidade do serviço “Oficina da Criança” para crianças com problemas de Atraso Global de Desenvolvimento, assim como outros serviços como Ações de Formação Modular para ativos empregados e desempregados e instituições/empresas, CLDS 5G a executar em todo o Município, entre outros protocolizados com a Câmara Municipal e Centro de Emprego/IEFP.

Em termos orçamentais, com as comparticipações do Governo, ainda abaixo dos custos reais de praticamente todas as respostas sociais protocoladas, assim como o aumento previsto do salário mínimo mensal para 920 euros, obriga a Engenho a funcionar «sem a mínima folga orçamental». A instituição confia que estas questões estruturais sejam devidamente acauteladas no processo de negociação entre os representantes do setor social e o Governo através do compromisso de cooperação anualmente celebrado entre as partes.

Três detenções por condução sob o efeito do álcool

Durante este fim de semana, nas cidades de Famalicão e Guimarães, a PSP deteve três pessoas, com 44, 58 e 20 anos de idade, por condução de veículo automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei.

Submetidos ao teste acusaram uma TAS entre 1,67 e 1,80 g/l no sangue.

Dois dos detidos estiveram envolvidos em acidentes de viação.

Famalicão: Mais de 300 empresas premiadas pela sustentabilidade e inovação

O mérito empresarial famalicense volta a ser reconhecido na segunda edição da Gala Created IN, marcada para esta quinta-feira, 27 de novembro, no Palácio da Igreja Velha, em Vermoim.

A iniciativa municipal vai distinguir mais de 300 empresas que se destacam nos domínios da sustentabilidade e da inovação, reforçando o seu compromisso com um desenvolvimento económico responsável e orientado para o futuro.

Os Diplomas de Reconhecimento Empresarial nas áreas da Sustentabilidade (Económica, Social e Ambiental) e da Inovação serão entregues a cerca de 300 empresas; já o “Prémio Sustentabilidade & Inovação | Created IN”, o galardão mais alto que reconhece o desempenho de excelência nas quatro áreas de avaliação e nos critérios definidos pelo júri do prémio, será entregue a 15 empresas. Recorde-se que o concelho de Famalicão tem um universo aproximado de 16300 empresas.

A iniciativa sublinha a aposta do município «em políticas que impulsionam a competitividade, a criação de valor e a dupla transição (digital e climática) das empresas do concelho». Com esta gala, a Câmara Municipal de Famalicão «reforça o seu compromisso em valorizar e promover boas práticas empresariais, incentivando o desenvolvimento de uma economia mais forte, responsável e preparada para os desafios futuros»

«Temos sido exemplo e queremos continuar a estar ao lado das empresas para que tenham condições de criar, inovar e estar na linha da frente no desenvolvimento de produtos e de novas formas de produção, para que Famalicão continue a ser uma locomotiva do desenvolvimento nacional», aponta o presidente de Câmara Municipal. Mário Passos reforça que os galardões prestam o reconhecimento «pelo enorme contributo que o tecido empresarial do concelho tem dado para o aumento da capacidade de inovação e competitividade do território, promovendo riqueza e emprego qualificado».

As distinções são atribuídas por um júri independente, constituído por personalidades da Universidade do Minho, Universidade Lusíada, CESPU e IPCA, seguindo os critérios de avaliação e seleção definidos no Normativo Created IN Famalicão.