Famalicão: Atropelamento na Avenida do Brasil

Este fim de semana, a Praça D. Maria II é dedicada às artes e sabores, mercado que funciona em paralelo com o “Verde Melão”, que decorre até domingo na Praça-Mercado.

O “Mercado das Artes e Sabores” vai funcionar no sábado e no domingo, das 10h às 20h, com 14 expositores famalicenses.

O objetivo destes eventos passa por potenciar e valorizar os produtos tradicionais do concelho e da região junto dos famalicenses e da comunidade emigrante. No caso do “Mercado das Artes e Sabores”, é também uma dinâmica de valorização e promoção do trabalho dos artesãos famalicenses, que também conta com uma vasta seleção de produtos caseiros repletos de sabores autênticos.

Toda a programação do “Verde Melão” em www.famalicao.pt/verde-melao-2023 .

Ainda durante os domingo (6, 13, 20 e 27) deste mês não falta a animação no centro da cidade, com palhaços, modeladores de balões, animadores em andas, pinturas faciais, mascotes, entre outras dinâmicas no âmbito do “Vai à Vila em Festa”.

O responsável é o grupo “Moov Animações” que vai alegrar as principais artérias do centro da cidade das 10h00 às 13h00 e das 17h30 às 19h00.

A animação do centro da cidade intensificou-se desde que a cidade foi renovada. O epicentro tem sido a Praça D. Maria II juntamente com a Praça/Mercado Municipal. Embora as principais artérias tenham outros motivos de atração, como é o caso da instalação artística “Fio Condutor”, que sai do edifício municipal, e cobre a Rua Adriano Pinto Basto até à Alameda D. Maria II.