Famalicão / Atualização: 27 pessoas realojadas depois de incêndio em bloco de apartamentos

Os bilhetes para o FC Famalicão x Sporting CP, da Liga BPI, fase de apuramento de campeão nacional, já estão à venda na Loja Oficial do clube.

Também estão à venda na Academia FC Famalicão no dia de jogo, este sábado. O ingresso é gratuito para sócios. Para o público tem um custo de 5 euros.

As famalicenses ocupam o terceiro lugar e as sportinguistas o segundo posto. No jogo da primeira volta desta fase de apuramento de campeão, o Famalicão venceu, por 1-0, no reduto adversário.

As duas equipas defrontam-se às 15 horas deste sábado, na Academia do FC Famalicão.