Famalicão: Auditório dos BV Famalicenses recebe sessão da Assembleia Municipal

Na manhã deste sábado, a partir das 9 horas, o auditório do quartel dos BV Famalicenses recebe a primeira sessão descentralizada deste mandato da Assembleia Municipal. Na reunião serão discutidas as Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal para o ano de 2026.

O presidente da Assembleia vê nesta sessão descentralizada a «oportunidade ideal para iniciar aquilo que foi proposto e assumido com os famalicenses em sede de compromisso eleitoral, nomeadamente a realização de sessões descentralizadas», com o propósito de acentuar a proximidade entre o órgão deliberativo, os munícipes e instituições, «assegurando, simultaneamente, as melhores condições para o exercício das competências dos deputados municipais e mesmo do público».

João Nascimento agradece aos Bombeiros Voluntários Famalicenses pela disponibilização do auditório, frisando «o simbolismo na escolha de uma corporação de Bombeiros Voluntários que, por estes dias, têm sido, mais uma vez, o garante do auxílio e do socorro às populações por todo o País, devastado pelas tempestades e pelas cheias».

A possibilidade de começar o ciclo de sessões descentralizadas num quartel de uma corporação, «confere a este momento um simbolismo e uma relevância ainda maiores. Se reconhecemos e agradecemos às Associações Humanitárias o empenho e a dedicação diários na preservação do bem-estar e da segurança das nossas comunidades, estende-se ainda o reconhecimento, admiração e agradecimento quando, de forma pronta e disponível, se associam a esta colaboração institucional, acolhendo a Assembleia Municipal nas suas instalações e reforçando, assim, o espírito de serviço público que nos une».