Famalicão: Augusto Canário canta nas festividades a S. Miguel

Famalicão: “Outubro Rosa” começa no dia 5 com a tradicional caminhada

A Associação do Voluntariado Hospitalar divulgou, na passada semana, as iniciativas do “Outubro Rosa” que começam no dia 5, às 10h30, com a tradicional caminhada, com saída do hospital até à Praça Cupertino de Miranda, no centro da cidade.

No dia 14, às 11h15, celebra-se na igreja Matriz nova uma eucaristia pelos doentes e, na noite do dia 26, às 20 horas, tem lugar o Jantar Rosa, no salão paroquial.

O Outubro Rosa é uma iniciativa anual que pretende sensibilizar e informar sobre o cancro da mama, sendo organizado pelo Movimento Vencer e Viver e pela Associação de Voluntariado Hospitalar.