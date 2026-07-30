Na tarde de sábado, dia 1 de agosto, às 17 horas, a comunidade junta-se em frente à sede da Junta de Freguesia de Ribeirão (Avenida Rio Veirão) para uma aula de zumba solidária a favor da Lara; uma menina de 7 anos, que necessita de acompanhamento terapêutico regular devido a paralisia cerebral.

Cada contributo é a favor de mais qualidade de vida para a Lara.

Inscrições custam cinco euros. Na Junta de Freguesia e Facebook da A.R.C.D.Graxa, parceiros na organização, ou com a Diana 910 004 563, e Instagram de @diana.fontes.528,@claudiasofia_zin e @northzumbacrew