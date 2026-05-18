Famalicão: Aula solidária de Yoga e Pilates para ajudar o Salvador

O CeNTI – Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes celebra, esta terça-feira, 20 anos. Duas décadas, em que se tornou uma referência europeia em nanotecnologia, materiais avançados e sistemas inteligentes.

Recorde-se que foi o primeiro centro de investigação em Portugal dedicado à nanotecnologia e pioneiro na Europa na transferência de resultados científicos para aplicação industrial. Distinguindo-se na Europa como um dos primeiros centros a orientar de forma sistemática os resultados da investigação para setores como o têxtil, calçado, cortiça, plásticos, construção, aeronáutica e automóvel, contribuindo para a inovação e modernização destes setores.

Atualmente, integra iniciativas nacionais e europeias ligadas à sustentabilidade e bioeconomia, digitalização de materiais e processos, armazenamento e geração de energia, construção e espaços inteligentes, saúde e bem-estar, embalagens e mobilidade, com particular enfoque no setor automóvel.

A área da sustentabilidade e da bioeconomia tem vindo a ganhar destaque e um exemplo é o papel do CeNTI na cadeia de valor das bateriais que motivou investimentos significativos em infraestruturas tecnológicas.

Conta atualmente com mais de 200 trabalhadores, 19 laboratórios e participação em mais de 950 projetos de investigação e inovação aplicada. É, também, uma das entidades portuguesas com maior atividade de registo de patentes, ultrapassando as 100, mais de 75 já concedidas. A este número juntam-se ainda diversas patentes registadas por clientes do CeNTI, diretamente sustentadas em desenvolvimentos tecnológicos transferidos pelo Centro.

«Celebrar 20 anos é, de facto, um marco muito especial, desde logo porque representa a concretização de uma visão ousada. São duas décadas de trabalho e crescimento, sustentado pela ambição, construção de conhecimento e afirmação tecnológica, em estreita colaboração com clientes, parceiros e toda a equipa que contribuiu para este percurso. Hoje, o CeNTI afirma-se como uma referência em áreas como os materiais avançados, a nanotecnologia, os sistemas inteligentes e a engenharia de produto, com impacto em diversos setores industriais», revela António Braz Costa, Presidente do CeNTI.