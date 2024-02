Famalicão: Autarca de Viana do Castelo eleito presidente do Eixo Atlântico

O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Luís Nobre, foi eleito por unanimidade presidente do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular.

A eleição decorreu esta quinta-feira, durante a Assembleia Geral da associação transfronteiriça, que decorreu no Centro de Estudos Camilianos, em Seide S. Miguel. Luís Nobre vai dirigir os destinos da instituição nos próximos quatro anos, com um orçamento superior a 4 milhões de euros e com um novo município, Fafe, cuja adesão foi aprovada no decurso dos trabalhos.

O novo presidente tem como prioridade a aposta na ferrovia e nas infraestruturas aeroportuárias, particularmente a ligação por TGV entre Lisboa e a Galiza. Outra aposta para o seu mandato é na economia do mar.

O Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, composto por 42 municípios, é uma entidade sem fins lucrativos que se dedica a apoiar iniciativas que fomentem a cooperação transfronteiriça.

Foto: Câmara Municipal de Viana do Castelo