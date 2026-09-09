Esta terça-feira, o presidente da Câmara Municipal de Famalicão deu as boas-vindas a cerca de 200 novos professores que vão lecionar nas escolas famalicenses no ano letivo de 2026/27.

O município organizou um roteiro por seis espaços: Fundação Cupertino de Miranda, Parque da Devesa, Museu Bernardino Machado, Museu da Indústria Têxtil, Museu da Guerra Colonial e Museu Ferroviário. Cada professor inscreveu-se num espaço e todos terminaram no auditório do Centro de Estudos Camilianos, em Seide S. Miguel.

«Aos que chegam agora e aos que já lecionam no concelho, desejo o maior sucesso. O vosso trabalho nas salas de aula é fundamental para o futuro dos nossos alunos», desejou Mário Passos.