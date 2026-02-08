Famalicão: Autocaravana completamente destruída em incêndio

Uma autocaravana ficou completamente destruída devido a um incêndio que deflagrou, na madrugada deste domingo, na freguesia de Requião, em Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje apurou, o alerta chegou aos bombeiros pouco depois das 00h, para a Rua Camilo Castelo Branco.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicão e Famalicenses.

Não há registo de feridos.