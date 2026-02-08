Concelho, Sociedade, Última Hora

Famalicão: Autocaravana completamente destruída em incêndio

Uma autocaravana ficou completamente destruída devido a um incêndio que deflagrou, na madrugada deste domingo, na freguesia de Requião, em Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje apurou, o alerta chegou aos bombeiros pouco depois das 00h, para a Rua Camilo Castelo Branco.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicão e Famalicenses.

Não há registo de feridos.

Seguro ou Ventura ? Hoje escolhe-se o novo Presidente da República

Os eleitores portugueses voltam hoje a decidir quem será o próximo Presidente da República, numa votação que envolve mais de 11 milhões de cidadãos. Em alguns concelhos o ato eleitoral foi adiado para o próximo domingo, devido às condições meteorológicas adversas.

Desde o 25 de Abril de 1974, esta é apenas a segunda vez que as eleições presidenciais são resolvidas numa segunda volta. A única situação semelhante aconteceu em 1986, quando a escolha recaiu entre Diogo Freitas do Amaral e Mário Soares.

A corrida final é disputada entre António José Seguro, candidato apoiado pelo PS e mais votado na primeira volta com 31,1%, e André Ventura, líder do Chega, que alcançou 23,5% dos votos nas eleições de 18 de janeiro.

Famalicão: Equipa feminina empata no apuramento de campeão nacional

Na quinta jornada da fase de apuramento de campeão nacional da 2.ª divisão, o FC Famalicão empatou, 2-2, em casa do Ouriense. O jogo disputou-se na tarde deste sábado, com Diana Meriva e Lexy Smith a marcarem pelo conjunto famalicense que, tal como o seu adversário, soma apenas 2 pontos nesta fase da prova.

Na próxima jornada, dia 14 de fevereiro, o FC Famalicão recebe o Clube Albergaria que soma 10 pontos.

Famalicão: Treinador famalicense leva Juventude Pacense à final four da WSE Cup

A equipa de Paços de Ferreira é a única formação portuguesa a alcançar, esta época, a final four da WSE Cup de hóquei em patins.
A Juventude Pacense, treinada pelo famalicense Hugo Azevedo, venceu este sábado os espanhóis do Caldes, 8-4, assegurando apuramento com um resultado total de 13-10 no conjunto das duas mãos.
Hugo Azevedo está no clube desde a época 20/21. O treinador famalicense é, também, o selecionador nacional sub-17, equipa que em julho do ano passado conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o campeonato europeu.

Famalicão: Sonho europeu do Riba d´Ave ficou em Itália

Na noite deste sábado, o Riba d´Ave perdeu, 5-3, com o Monza e ficou fora da final a quatro da WSE Cup, competição europeia de hóquei em patins.

A equipa de Jorge Ferreira levava a vantagem de um golo (4-3) do primeiro jogo dos quartos de final, mas em Itália a equipa da casa esteve sempre na frente do marcador, obrigando os ribadavenses a correrem atrás do prejuízo. Gustavo Pato, Dinis Abreu e Nanu Castro foram os autores dos golos do Riba d´Ave que acalentava o sonho de jogar, pela segunda época consecutiva, a final four desta importante competição europeia.

O emblema ribadavense felicita o HRC Monza pela passagem à próxima fase da prova e deseja «as maiores felicidades para o que aí vem».
Na foto, a equipa ribadavense confraterniza, antes do encontro, com jovens italianos, praticantes de hóquei em patins.

Marcelo Rebelo de Sousa apela ao voto mesmo em tempo de calamidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dirigiu-se esta noite aos portugueses para incentivar a participação na segunda volta das eleições presidenciais, mesmo perante a calamidade que afeta dezenas de municípios devido às fortes tempestades.

Numa mensagem ao país, Marcelo salientou que votar amanhã é um ato de coragem e de afirmação da democracia. “Votar amanhã é vencer a calamidade, é reconstruir o futuro, é exercer a liberdade. Votar amanhã é Portugal”, sublinhou.

O chefe de Estado dirigiu palavras de apoio às pessoas que sofreram perdas: familiares, casas, cultivos agrícolas, lojas e fábricas, ou que ficaram sem serviços essenciais como água, luz e telefone. Agradeceu a resistência, a determinação e a coragem demonstradas, realçando o esforço das comunidades em não desistir perante a adversidade.

Famalicão ativa Plano Municipal de Emergência devido ao risco de cheias

O Município de Vila Nova de Famalicão ativou, na noite de sábado, 7 de fevereiro, o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, devido ao elevado risco de cheias e inundações.

Esta medida tem caráter preventivo e pretende fortalecer a coordenação entre todas as entidades de proteção civil, assegurando uma intervenção rápida caso surjam ocorrências. Estão mobilizados o Serviço Municipal de Proteção Civil, os corpos de bombeiros, as forças de segurança, os serviços de saúde e outras entidades competentes.

Até ao momento, não se registam incidentes graves no concelho. O município continuará a acompanhar a evolução do tempo e poderá adotar novas medidas, se necessário. O Plano será desativado assim que o risco de cheias deixar de existir.

A população é chamada a manter-se informada pelos canais oficiais e a adotar comportamentos preventivos, sobretudo nas zonas mais vulneráveis.