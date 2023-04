Famalicão: Autocarro a 5 euros para acompanhar o Ribeirão a S. Martinho de Sande

A luta pelo título na pró-nacional da AF Braga prossegue este fim de semana, com a quarta jornada.

Na série 2, o líder Ribeirão, com 33 pontos, joga em casa do segundo classificado, o Sandinenses (26 pontos), talvez o adversário mais difícil da série. O jogo está marcado para as 16 horas de sábado e para que não falte apoio à equipa ribeirense, a direção disponibiliza um autocarro, com um custo de 5 euros. Os interessados devem fazer a reserva e o respetivo pagamento nos bares do clube ou na loja. A saída está marcada para as 14 horas.