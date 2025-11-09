Concelho, Última Hora

Famalicão: Autocarro arde totalmente na N206 em Requião

Um autocarro ficou totalmente consumido por um incêndio que deflagrou esta tarde, em plena N206, na freguesia de Requião, em Famalicão.

O incidente aconteceu cerca das 14h20 e para o local foram mobilizados os B.V.Famalicão e Famalicenses.

Não há registo de feridos.

Famalicão: “Não há feridos” em fogo que destruiu autocarro na N206 (Requião)

“Ninguém ficou ferido”, na sequência do incêndio que deflagrou num autocarro da Rede Expressos, na tarde deste domingo, em Requião, Famalicão, avançou à Cidade Hoje fonte do socorro.

O alerta para o incêndio chegou aos bombeiros cerca das 14h20.

No local, populares relataram à Cidade Hoje que as chamas se propagaram muito rapidamente a todo o veículo.

Bombeiros Voluntários de Famalicão e Famalicenses estiveram no combate às chamas.

Famalicão: Ana Marinho foi a segunda melhor portuguesa em Sevilha

A atleta famalicense, Ana Marinho correu, este domingo, o Cross Internacional Itálica, em Sevilha, terminando os cerca de 11km, em décimo oitavo lugar, sendo a segunda melhor portuguesa.

Mais de 2.000 atletas de prestígio internacional de todo o mundo participaram nesta prova, que tem lugar a cada ano, entre as ruínas romanas da cidade de Santiponce, situada a sete quilómetros de Sevilha.

Ana Marinho correu a distância em 33 minutos.

Gala do Desporto de Famalicão celebra esta noite os campeões do concelho

A Gala do Desporto de Famalicão realiza-se esta noite, no Pavilhão Municipal, e assinala a 10.ª edição de um evento que presta homenagem aos melhores do desporto famalicense.

Organizada pela Câmara Municipal, a cerimónia distingue atletas, treinadores, dirigentes, árbitros, associações e clubes que se destacaram nas épocas desportivas de 2024 e 2024/2025, tanto a nível nacional como internacional.

Durante a gala são entregues o galardão “Famalicense D’Ouro” e os prémios do júri em oito categorias, entre as quais se destacam “Associação/Clube Desportivo do Ano”, “Treinador do Ano” e “Atleta Revelação”. O público também participou na votação online para eleger o “Evento Desportivo do Ano”.

Em 2024, a gala distinguiu 215 atletas, técnicos e clubes famalicenses, num reconhecimento do esforço e do talento que fazem de Vila Nova de Famalicão uma referência no panorama desportivo nacional.

Dragon Club de Famalicão soma títulos no Campeonato Regional de Corta-Mato

O Dragon Club Atletismo, de Famalicão, destacou-se no Campeonato Regional de Corta-Mato, realizado em Barcelos, ao conquistar vários títulos individuais e o segundo lugar coletivo.

Paulo Pereira venceu na categoria M50, sagrando-se Campeão Regional, e Raquel Silva triunfou em Sub-23, alcançando igualmente o título máximo.

Na vertente feminina, Vânia Loureiro foi Vice-Campeã Regional F40, enquanto Andreia Cunha obteve um notável 3.º lugar da geral. Raquel Oliveira terminou na 5.ª posição, e Susana Alves garantiu o 10.º lugar.

Nos escalões jovens, Francisco Maciel venceu a prova de Benjamins A, e Paulo Jesus, em masculinos, ficou no 44.º lugar da geral, contribuindo para o excelente desempenho global do clube.

Com este conjunto de resultados, o Dragon Club Atletismo assegurou o título de vice-campeão regional por equipas.

Aldeia Natal de Famalicão inaugurada a 22 de novembro

A Aldeia Natal de Famalicão abre as portas no próximo dia 22 de novembro, às 18h00. A informação foi confirmada pela autarquia, que promete muitas novidades na edição deste ano.

Segundo apurou a Cidade Hoje, haverá novos divertimentos e uma nova localização para algumas das atrações. Mantém-se o show multimédia, que tem sido um dos pontos altos da quadra, e surge uma nova área de divertimentos na Praça Mouzinho de Albuquerque.

Todas as novidades deverão ser apresentadas pela Câmara Municipal nos próximos dias.

Famalicão: Colisão entre veículos no centro da cidade

A manhã deste domingo fica marcada por uma colisão entre duas viaturas, na Rua Luís Barroso, no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão.

O acidente, com causas ainda desconhecidas, aconteceu cerca das 10h30, sendo que para o local foram acionados os B.V.Famalicão e B.V.Famalicenses.

Fonte do socorro adiantou à Cidade Hoje que desta situação resultaram três feridos.

 