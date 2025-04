Famalicão: Autocarro avaria e provoca longa fila na 206

Este fim de semana joga-se a jornada 29 da pró nacional da AF Braga, com duas equipas famalicenses a terem dois jogos importantes, embora ambas concorram para objetivos distintos. A Oliveirense, atual segunda classificada, com 53 pontos, recebe este sábado, às 16 horas, o Marinhas. Já a AD Ninense, na luta pela fuga aos lugares de despromoção recebe, no domingo, à mesma hora, o Forjães. As duas equipas somam os mesmos pontos, 31.

A seis jornadas do final da prova, o Ribeirão, sem qualquer ponto, recebe o Santa Maria.

Na divisão de honra, série B, joga-se a ronda 26, com o Bairro (10.º, 34 pontos) a receber o São Paio (4.º, 50 pontos). O Lousado, penúltimo, com 10 pontos, visita o Santa Eulália (3.º, 50 pontos). Estes jogos são no domingo, às 16 horas.

Na jornada 22 da 1.ª divisão, série A, o líder Operário (43 pontos) recebe, domingo, o Ruivanense, quarto, com 33 pontos; o Fradelos, segundo com 37 pontos, visita Calendário, no sábado. No mesmo dia, o S. Cosme joga em casa do S. Veríssimo. Domingo: Os Ceramistas-Delães, Louro-Gondifelos. Todas as partidas são às 16 horas.