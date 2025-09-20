Famalicão: Autocarro gratuito na cidade este domingo e segunda-feira

O médio centro Marcos Peña promete um Famalicão lutar pela vitória diante do Casa Pia Atlético Clube, jogo respeitante à 6.ª jornada da Liga Portugal Betclic e agendado para as 20h30 de domingo, no Estádio Municipal de Rio Maior.

O jovem jogador espanhol, contratado este ano pelo FC Famalicão, diz que a derrota diante do Sporting não belisca a qualidade do trabalho que está a ser feito. «Nós jogamos bem, perdemos três pontos, mas serviu para aprender e seguir fazendo melhor», disse em declaração ao clube.

O médio, que foi titular diante do Sporting, sente a equipa com os índices de confiança elevados, «a trabalhar bem» e com vontade de lutar do primeiro ao último minuto. Sobre o facto de ser uma equipa jovem (no último jogo a média de idades dos jogadores do meio campo era de 20 anos), Marcos Peña realça que «pode não ter muito experiência, mas talento e qualidade temos».

Apesar de estar há pouco tempo no clube, confessa que já se sente parte do grupo e bem integrado na cidade. «Os meus companheiros já me conhecem e eu a eles, e dentro de campo sinto-me confortável. O modelo de jogo também me beneficia», sublinha.

Sobre a sua forma de jogar, conta que se apresenta como o primeiro defesa, gosta de ter bola e de ajudar os seus companheiros.

Marcos Peña está também satisfeito com «o clube, a cidade e os companheiros». Deixa, ainda, uma palavra de apreço aos adeptos, pelo apoio «em todos os campos».