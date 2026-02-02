Famalicão: Autocarros gratuitos e bilhete especial de comboio para a noite de Carnaval

Aproxima-se a noite mais longa e animada do ano com a cidade a receber milhares de foliões que saem à rua para celebrar o Carnaval.

A Câmara Municipal volta a assegurar transporte rodoviário gratuito em todo o concelho, disponibilizando 12 linhas de autocarros, com partidas das freguesias de Mogege, Pedome, Riba de Ave, Bairro, Ribeirão, Fradelos, Gondifelos, Nine, Portela, Nine, Jesufrei e Lousado, às 21h45, 22h30 e 23h15, em direção ao centro da cidade, onde a animação se prolonga até às 4h30 da manhã.

O regresso a casa está garantido com autocarros às 03h00, 04h00 e 05h00, a partir do Parque 1.º de Maio, em frente à Escola Secundária D. Sancho I.

Mantém-se, também, a parceria com a CP – Comboios de Portugal com um bilhete especial de ida e volta pelo preço único de três euros. O bilhete é válido em todas as linhas dos Comboios Urbanos do Porto e deve ser adquirido entre os dias 2 e 14 de fevereiro nas bilheteiras CP.

A partir das 21 horas do dia 16 de fevereiro, o centro da cidade é o epicentro da festa, com animação nas ruas, bares e espaços de restauração, bem como nos quatro palcos localizados na Rua Luís Barroso, Praça 9 de Abril, Praça D. Maria II e Praça – Mercado Municipal.

O Carnaval em Famalicão decorre entre 13 e 17 de fevereiro, com um programa que pode ser consultado em www.famalicao.pt.