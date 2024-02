Famalicão: Autor de insultos racistas contra Chiquinho impedido de entrar em recintos desportivos

As principais propostas do programa da Aliança Democrática (AD) para as Legislativas de março, estiveram em destaque no plenário de militantes do PSD que decorreu no passado sábado, em Joane. O encontro ficou, ainda, marcado por críticas à governação socialista ao longo dos últimos anos. O líder da Concelhia, Fernando Costa, deu conta «da herança negativa deixada pelos socialistas que são incapazes de fazer de Portugal um país próspero. O que vemos todos os dias é que os serviços públicos essenciais não funcionam, seja na saúde, na educação ou na habitação». Da sua análise tudo isto acontece «porque o país é mal governado. Falta capacidade e competência, mas falta, sobretudo, humanidade e visão», acrescentando que é «um imperativo cívico e político dar um voto de confiança à Aliança Democrática e, assim, oferecer uma alternativa de esperança para Portugal».

É essa, também, a opinião de Jorge Paulo Oliveira. Perante um auditório repleto de militantes, entre os quais o presidente da Câmara Municipal, vereadores, autarcas e jovens, o vice-presidente da Concelhia deu conta da «confiança» na eleição de Luís Montenegro como Primeiro-Ministro. O deputado à Assembleia da República desde 2011 e novamente candidato (4º lugar na lista pelo Círculo Eleitoral de Braga), considerou que a 10 de março «teremos uma oportunidade única de renovar a esperança, a confiança e a ambição de construir um Portugal mais justo e mais próspero. Uma oportunidade de unir os portugueses em torno de um projeto comum, que respeite a diversidade, a liberdade e a democracia».

Jorge Paulo Oliveira destacou que o programa eleitoral proposto pela AD «resulta de um amplo debate e do trabalho de uma coligação de forças políticas que partilham a vontade de mudar Portugal através de uma visão reformista, moderna e humanista». Do seu ponto de vista, PSD, CDS-PP e PPM oferecem «um projeto político assente em políticas que garantem uma educação de qualidade, promovendo a igualdade de oportunidades, a exigência e a autonomia, o acesso a cuidados de saúde de qualidade e um Serviço Nacio­nal de Saúde eficiente», bem como «o acesso à habitação com vista à criação de ci­dades que sejam verdadeiramente sustentáveis».

A confiança dos militantes social-democratas em relação à vitória de Luís Montenegro nas Legislativas foi amplamente vincada durante o plenário. Fernando Costa assumiu essa convicção, elogiando as qualidades pessoais e políticas de Montenegro, que considera «o líder político mais bem preparado para ser o futuro Primeiro-Ministro». O líder concelhio do PSD considerou, ainda, que o regresso do CDS-PP ao parlamento «é muito positivo» e que a reedição da AD «é sinónimo da vontade destes partidos em repetir a nível nacional uma fórmula de sucesso, comprovada pelos bons resultados alcançados a nível local», tal como aconteceu com vitória da AD nas eleições para a Assembleia Legislativa dos Açores, exemplificou o político.

Fernando Costa defendeu também que a JSD deveria ter um lugar elegível nas listas do PSD pelo Círculo Eleitoral de Braga nas eleições para a Assembleia da República e comprometeu-se a pensar numa proposta para o efeito. Entretanto, foi anunciada a data para das eleições para a Comissão Política Concelhia: 16 de março.