Famalicão: Av dos Descobrimentos com corte temporário de faixas durante a próxima semana

O árbitro internacional de futebol, João Pinheiro, desenvolveu uma ação de sensibilização para crianças e jovens do CATL, da Associação de Moradores das Lameiras (AML). No encontro, desenrolado no dia 12 de abril, o árbitro expôs o seu percurso e explicou como é que alguém consegue tornar-se árbitro.

Segundo a AML, João Pinheiro reforçou que «as crianças e jovens são a fórmula para a diminuição dos comportamentos menos corretos no futebol». O árbitro salientou, ainda, que «o futebol não é apenas um jogo e que todos se devem divertir enquanto praticantes ou adeptos».

No fim do encontro, João Pinheiro reconheceu o trabalho realizado pela associação junto da comunidade. O presidente da direção da AML, Jorge Faria, agradeceu o contributo do árbitro e ofereceu-lhe uma lembrança alusiva ao momento.