Famalicão: Av. Eng. Pinheiro Braga cortada ao trânsito até às 19h00

Hoje realiza-se a última etapa do Grande Prémio de Ciclismo do JN, jornada velocipédica que vai afetar a circulação automóvel na cidade. Neste dia, é proibido o estacionamento na Rua do Eixo Atlântico, artéria que está reservada para os autocarros das equipas.

Desde as 20 horas de sábado e até às 19 horas de hoje, não é possível circular na Avenida Engenheiro Pinheiro Braga, local de partida e chegada da última etapa.

A partida acontece às 11 horas, sendo que a chegada dos primeiros ciclistas, ao mesmo local, está prevista para depois das 14 horas, após os 147,5 km de percurso.