Famalicão: Av. Eng. Pinheiro Braga cortada ao trânsito até às 19h00

Hoje realiza-se a última etapa do Grande Prémio de Ciclismo do JN, jornada velocipédica que vai afetar a circulação automóvel na cidade. Neste dia, é proibido o estacionamento na Rua do Eixo Atlântico, artéria que está reservada para os autocarros das equipas.

Desde as 20 horas de sábado e até às 19 horas de hoje, não é possível circular na Avenida Engenheiro Pinheiro Braga, local de partida e chegada da última etapa.

A partida acontece às 11 horas, sendo que a chegada dos primeiros ciclistas, ao mesmo local, está prevista para depois das 14 horas, após os 147,5 km de percurso.

Famalicão: Quatro feridos (um deles grave) em despiste na freguesia de Vale S. Martinho

Quatro pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, na sequência do despiste de uma viatura, ocorrida na freguesia de Vale São Martinho, em Vila Nova de Famalicão.

O sinistro aconteceu na Rua Padre Manuel Costa Rego, cerca das 23h30.

As vítimas foram assistidas no local pelos B.V. Famalicenses, apoiados pela VMER, SIV e GNR.

Famalicão: Problema na rede de média tensão deixa freguesias de Avidos e Lagoa sem luz

A noite deste sábado fica marcada por um corte na rede de energia que afetou as freguesia de Avidos e Lagoa, em Famalicão.

Na origem do corte terá estado um problema que afetou a rede de média tensão, tendo comprometido o habitual fornecimento de energia nas duas freguesias famalicenses.

No terreno, e de forma a solucionar o problema, já se encontram as equipas técnicas.

Famalicão: Colisão entre carros nas proximidades da PSP termina com semáforo derrubado

A madrugada deste sábado fica marcado por um aparatoso acidente de viação, a envolver duas viaturas, no acesso da Avenida 25 de Abril para a Rua Sta. Maria Madalena, em Famalicão, nas proximidades da PSP.

O sinistro ocorreu cerca das 03h00 e, apesar de não ter provocado ferimentos em nenhum ocupante das viaturas, deixou um rasto de destruição nos carros e num dos semáforos que acabou derrubado.

A PSP tomou conta da ocorrência.

Junta de Freguesia de Joane oferece vale para compra de material escolar

A Junta de Freguesia de Joane vai apoiar as famílias na aquisição de material escolar, através da atribuição de um voucher no valor de 15 euros a todos os alunos do 1.º Ciclo (do 1.º ao 4.º ano) da Escola Básica de Joane.

O vale pode ser descontado nos estabelecimentos aderentes da freguesia: Livraria Bibelot, Armazéns Costa e Livraria Filibrun.

Para receber o voucher, os encarregados de educação devem dirigir-se aos serviços administrativos da Junta de Freguesia, no horário de expediente, com o cartão de cidadão do aluno.

Folclore, Tuna e Quim Barreiros animam a Feira de Artesanato

Este sábado a Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão promete animação para todos os gostos.

Às 15h30 arranca a Tarde de Folclore com o Rancho Folclórico Santa Marinha de Lousado e o Grupo Etnográfico de S. Tiago da Cruz. À noite, a partir das 21h30, atua a Tusefa – Tuna Sénior de Famalicão, e logo depois, às 22h30, sobe ao palco Quim Barreiros, um dos nomes mais aguardados desta 40ª edição que decorre na Praça Mouzinho de Albuquerque.

Famalicão: Joane joga em casa e Oliveirense fora de portas

Este fim de semana joga-se a terceira jornada da Pró Nacional da AF Braga. O GD Joane, atualmente com 4 pontos, recebe no domingo, às 16 horas, o Berço, equipa que ainda não pontuou e que esta semana trocou de treinador. A equipa de Guimarães é agora orientada por Tonau, treinador que já passou pelo FC Famalicão e AD Oliveirense.

Antes, este sábado, à mesma hora, a equipa de Oliveira Santa Maria, que sofreu duas derrotas nas duas primeiras partidas, visita o Celeirós, também sem qualquer ponto.