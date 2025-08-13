Famalicão: Avaria deixa várias zonas sem água

Várias zonas do concelho de Vila Nova de Famalicão estão, esta quarta-feira, sem abastecimento de água, na sequência de uma avaria detetada no reservatório de Delães.

O problema, identificado durante a manhã, está a afetar o fornecimento em partes das freguesias de Delães, Carreira, Ruivães e Novais.

De acordo com a autarquia, os serviços municipais estão no terreno a trabalhar para repor a normalidade. A avaria encontra-se já em fase de resolução e a expectativa é que o abastecimento esteja totalmente reposto ao longo da tarde desta quarta-feira.