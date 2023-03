Famalicão: Avaria no camião atrasa recolha de lixo em Vermoim, Seide e parte de Pousada de Saramagos

O Arciprestado de Famalicão promove, nos dias 17 e 18 de março, através das suas paróquias, um tempo de oração e adoração ao Santíssimo Sacramento, levando a efeito mais uma edição da iniciativa “24 horas para o Senhor”.

Este tempo de oração mais intensa diante de Jesus Sacramentado tem lugar na Igreja Matriz Antiga de Famalicão, com horário estipulado para cada freguesia.

Este momento de oração acontece em plena Quaresma, respondendo a uma interpelação lançada pelo Papa Francisco que convidou as dioceses de todo o mundo a promover esta iniciativa das “24 horas para o Senhor”, à semelhança do que já acontece desde há alguns anos.

Quanto ao programa, este tempo de oração inicia com a celebração da Eucaristia, às 19h15 do dia 17, sexta-feira. Perto do final da celebração, por volta das 20h00, é feita a exposição do Santíssimo que dá início a um tempo de adoração contínua ao longo de várias horas, estendendo-se até às 18h00 do dia 18, sábado. A esta hora tem lugar a bênção do Santíssimo Sacramento, seguindo-se a Eucaristia de encerramento.

Para quem assim o desejar, será possível receber o Sacramento da Reconciliação entre as 20h00 do dia 17 e as 00h00 do dia 18, assim como entre as 9h00 e as 13h00 do dia 18.