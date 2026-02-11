Concelho, Desporto

Famalicão: AVC começa luta pelo título este domingo

Na tarde do próximo domingo, às 15 horas, o AVC inicia a segunda fase da 3.ª divisão. A equipa treinada por Vítor Oliveira recebe, no Pavilhão das Lameiras, o Atlântico da Madalena, uma das equipas apuradas do regional do Porto. Recorde-se que as famalicenses venceram o título regional da zona de Braga.

O treinador do conjunto famalicense antecipa um jogo difícil «perante uma equipa mais experiente e mais habituada a estas andanças, enquanto que a nossa é muito jovem, tendo por base muitas jogadoras sub-21». No entanto, «vamos a jogo com a ambição que nos caracteriza». CART, VC Braga, também apurados pelo distrito de Braga, Académica de Espinho, Atlântico da Madalena, Juventude Pacense, Infesta FC e Frei GIL, apurados da zona do Porto são os adversários nesta fase.

No final das 14 partidas, o vencedor vai disputar uma final four com os vencedores na zona sul, da Madeira e Açores.

Solidariedade: Famalicense organiza recolha de bens para animais das zonas mais afetadas pelo mau tempo

O famalicense Paulo Lopes vai deslocar-se, no próximo fim de semana, às zonas mais afetadas pelo mau tempo na região Centro do país, com o objetivo de prestar apoio aos animais atingidos pelo mau tempo.

Através das redes sociais, Paulo Lopes lançou um apelo à solidariedade da comunidade, sublinhando que “todas as vidas contam” e que este é o momento de fazer a diferença. A iniciativa pretende recolher bens essenciais para cães e gatos que ficaram em situação de maior vulnerabilidade.

Entre os donativos mais necessários estão patê, ração júnior e ração para adulto, bem como mantas e comedouros.

Os contributos podem ser entregues até sexta-feira, 13 de fevereiro, na Rua Alberto Sampaio, edifício Vilalta n.º 127 – loja 1 (Marbel – Florista), em Calendário, Vila Nova de Famalicão, entre as 9h e as 21h.

Os interessados podem ainda obter mais informações ou articular a entrega através dos contactos 969371169, 919268119 e 915070333.

Famalicão: S. Mateus vence líder e confirma candidatura aos primeiros lugares

O S. Mateus, depois da vitória, 4-1, sobre o líder Paços de Ferreira, mantém o terceiro lugar, com 31 pontos, a dois do segundo (Lusitânia Lourosa) e a cinco dos pacenses. A equipa famalicense, com o resultado alcançado no passado sábado confirma a sua candidatura aos primeiros lugares da prova.

Na séria A do nacional da 3.ª divisão já se jogaram 15 jogos, faltando 7 para o fim da primeira fase. Recorde-se que o vencedor sobe à 2.ª divisão, enquanto que o segundo vai disputar um play-off de promoção.

O campeonato regressa a 21 de fevereiro, com o S. Mateus a visitar o Sangemil, penúltimo da classificação, com 10 pontos.

Foto: Reprodução Facebook ADC S. Mateus

Famalicão: Rudi Almeida e a estreia na equipa principal do FC Famalicão (c/vídeo)

Rudi Almeida, aos 20 anos, estreou-se, na noite da passada segunda-feira, na equipa principal do FC Famalicão. Foi no jogo com o Aves SAD que a equipa de Hugo Oliveira venceu, por 3-1.

Rudi, que agora faz parte do plantel principal, recorda que «não estava nervoso» e só quando terminou o jogo «a ficha caiu». A oportunidade que teve pode acontecer a outros jovens da formação. Basta «continuar a trabalhar e acreditar», porque mais tarde ou mais cedo «aparece a oportunidade. Eu tive a minha oportunidade, pela saída de Zabiri, mas acredito que outros poderão estrear-se pela equipa principal. É um sonho».

Nesta entrevista aos canais do clube, o avançado também recorda o título nacional júnior – o único na história do clube. Confira, no vídeo, as declarações do “reforço” de inverno do plantel famalicense.

Famalicão: Hugo Oliveira estreia-se na equipa de futsal na tarde de sábado

Na tarde deste sábado, às 16 horas, a equipa de futsal do Famalicão joga a quarta eliminatória da Taça de Portugal. A partida, com o Marítimo, formação da 2.ª divisão, é no Pavilhão das Lameiras. Os sócios têm entrada gratuita e para o público geral o bilhete tem um custo de 5 euros.

O jogo é de estreia de Hugo Oliveira no comando técnico do conjunto famalicense. O treinador, que substituiu Kitó Ferreira, chegou ao clube na última semana de janeiro.

Famalicão: Desfile de Caretos em bicicleta foi cancelado

Devido às condições meteorológicas, o Desfile de Caretos em bicicleta pelo centro urbano de Famalicão foi cancelado.

O evento integrado na programação de carnaval estava agendado para o domingo, 15 de fevereiro.

Famalicão: Bloco de Esquerda quer intervenção urgente no posto da GNR

O deputado Fabian Figueiredo, do Bloco de Esquerda, questionou o Governo sobre o estado do edifício do posto da GNR de Vila Nova de Famalicão, que apresenta problemas estruturais «que colocam em causa a segurança e as condições de trabalho dos militares, mas também a dignidade, a confidencialidade e a qualidade do atendimento prestado aos cidadãos».

O BE recorda que, recentemente, foi denunciado que chove dentro das instalações e que as paredes e tetos apresentam sinais de humidade prolongada e isolamento insuficiente. Em dias de precipitação intensa, relata, várias áreas do posto de comando ficam inutilizadas e a água sobe vários centímetros.

O Bloco de Esquerda considera «inaceitável» que um posto da GNR a servir uma área geográfica, «com a dimensão e importância de Vila Nova de Famalicão» funcione «em instalações degradadas, precárias e inaceitáveis». Defende uma intervenção urgente e estruturada «que assegure condições dignas de trabalho, atendimento e respeito pelos direitos dos cidadãos». Por isso, o BE pretende saber se o Governo tem conhecimento da atual situação do posto e para quando o início das obras.

O edifício onde está o posto territorial da GNR é da década de 40, do século passado. Foi cadeia da comarca, entre 1947 e 1972; entre 1975 e 1984, foi adaptado para funcionar como estabelecimento de ensino secundário. Em 10 de novembro de 1989, o edifício foi inaugurado como quartel da Guarda Nacional Republicana, momento em que foi realizada a última intervenção estrutural de maior dimensão. Desde então, ao longo de mais de três décadas, foram apenas realizadas intervenções pontuais de natureza infraestrutural, «manifestamente insuficientes para responder às necessidades funcionais atuais e às exigências permanentes da atividade operacional e de atendimento ao público».