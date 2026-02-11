Famalicão: AVC começa luta pelo título este domingo

Na tarde do próximo domingo, às 15 horas, o AVC inicia a segunda fase da 3.ª divisão. A equipa treinada por Vítor Oliveira recebe, no Pavilhão das Lameiras, o Atlântico da Madalena, uma das equipas apuradas do regional do Porto. Recorde-se que as famalicenses venceram o título regional da zona de Braga.

O treinador do conjunto famalicense antecipa um jogo difícil «perante uma equipa mais experiente e mais habituada a estas andanças, enquanto que a nossa é muito jovem, tendo por base muitas jogadoras sub-21». No entanto, «vamos a jogo com a ambição que nos caracteriza». CART, VC Braga, também apurados pelo distrito de Braga, Académica de Espinho, Atlântico da Madalena, Juventude Pacense, Infesta FC e Frei GIL, apurados da zona do Porto são os adversários nesta fase.

No final das 14 partidas, o vencedor vai disputar uma final four com os vencedores na zona sul, da Madeira e Açores.