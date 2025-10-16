Concelho, Desporto

Famalicão: AVC joga sábado a final do Torneio do Minho

O Atlético voleibol clube de Famalicão recebeu, na noite desta quarta-feira, o Volei Clube de Braga, partidas nas meias do Torneio do Minho.

A equipa famalicense venceu por 3 -0, com os parciais de 25-14; 25-17; 25-22. Com este resultado as comandadas de Vítor Oliveira vão disputar a final do torneio no próximo sábado, pelas 18 horas, no pavilhão municipal de Figueiredo.

Famalicão: Atropelamento em Lousado faz um ferido

Na tarde desta quinta-feira, uma pessoa foi atropelada na freguesia de Lousado, na rua Cardeal Cerejeira.

O alerta foi dado por volta das 17h30 e para o socorro foi acionada a Cruz Vermelha de Ribeirão e a VMER de Famalicão que estão neste momento a prestar assistência à vítima. A gravidade dos ferimentos ainda não é conhecida.

Famalicão: “A Era do Lixo” no décimo aniversário do “Ambientar-se”

A Equipa Multidisciplinar de Gestão do Parque da Devesa, em parceria com associações locais ligadas ao ambiente e à sustentabilidade, promove nos dias 21 e 22 de novembro mais uma edição da conferência “Ambientar-se”, que este ano assinala o seu 10.º aniversário. O primeiro dia está reservado para uma visita ao Centro de Tratamento de Resíduos Urbanos de Riba de Ave, gerido pela RESINORTE, e o segundo concentra-se no Centro de Estudos Camilianos, em Seide, com a exibição de filmes temáticos — “Lixo Fora de Lugar”, de Nikolaus Geyrhalter, “Oceanos de Plástico” (versão curta), “Upstream: Microplastics in UK Rivers” e o vídeo “Lowsumerism – O Consumismo Consciente”. Após as projeções, decorrem dois painéis de debate com especialistas, dedicados aos temas dos “Resíduos: o lixo que fazemos”, “Microplásticos: a água da vida contaminada” e sobre “Redução do consumo: menos é melhor”.

Segundo o tema “A Era do Lixo”, o encontro pretende alertar a população e os decisores para a excessiva produção de resíduos, as baixas taxas de separação e reciclagem e o consumismo crescente da sociedade atual. O objetivo é promover a reflexão e incentivar mudanças nos estilos de vida e nas políticas de consumo e gestão de resíduos, que continuam a representar um desafio em Portugal e no mundo.

As inscrições para a edição deste ano podem ser efetuadas através do site www.parquedadevesa.com

Aos participantes o Município disponibiliza, mediante inscrição, transporte gratuito entre a Estação Rodoviária e o Centro de Estudos Camilianos, bem como almoço vegano e inclusivo.

O projeto “Ambientar-se” teve início a 16 de outubro de 2015 e ao longo da última década tem promovido a educação ambiental e a reflexão sobre a sustentabilidade em Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Sessão de autógrafos na Casa de Camilo

No dia 21 de outubro, a partir das 17 horas, os CTT promovem uma sessão de autógrafos com José Manuel de Oliveira, autor do livro “Lugares da Vida e da Ficção em Camilo Castelo Branco”. A sessão decorre na Casa de Camilo.

A obra, lançada no primeiro dia de setembro deste ano, é uma homenagem a um dos principais vultos da literatura nacional, autor de uma extensa e diversificada obra literária do século XIX. Camilo Castelo Branco foi, também, crítico, dramaturgo, historiador e até tradutor.

Esta edição, no âmbito das comemorações dos 200 anos do nascimento do escritor, leva os leitores a percorrerem os passos de Camilo desde o seu nascimento, em Lisboa, até à sua morte, na freguesia de Seide S. Miguel, em VN Famalicão.

Famalicão: «Temos de respeitar o S. João de Ver»

O defesa esquerdo do Famalicão garante que a equipa «tem de entrar de forma séria» para vencer o São João Ver e passar à quarta eliminatória da Taça de Portugal. Rafa Soares nota que os jogos da Taça «são sempre difíceis, particularmente quando se joga fora de casa». Lembra, também, que todas as equipas «têm o sonho de chegar o mais longe possível, pelo que temos de respeitar o São de Ver».

As habituais «surpresas» na prova rainha são para evitar. «O São João de Ver vai dar tudo o que tem para tentar vencer e, por aí, já vemos as dificuldades. Teremos de ser nós próprios para conseguirmos vencer», revela o jogador em declarações reproduzidas pelo clube.

Rafa Soares reconhece que o Famalicão está a fazer um bom campeonato, que «a confiança está em alta», mesmo analisando as últimas três partidas (empates). Foram jogos «que merecíamos vencer. Defendemos bem e também atacamos bem, mas a bola ou vai ao poste ou não entra na baliza adversária». Mas, acredita, «as vitórias» vão aparecer».

O futuro passa por «dar continuidade ao bom trabalho» e a pausa competitiva para os compromissos das seleções, permitiu «trabalhar ao pormenor, para melhorarmos e assimilarmos, ainda mais, as ideias que queremos para o nosso jogo e que o treinador quer. Vamos jogar com isso no próximo sábado».

Rafa Soares, que esta época já esteve em quatro jogos da I Liga, assinando uma assistência, aporta como valor do grupo «uma competição interna saudável e boa. Aqui, qualquer jogador sabe que pode entrar no onze». No restante, reforça a confiança para esta temporada. «Acredito que vamos alcançar coisas boas, até porque temos todas as condições».

O jogo entre o Sporting Clube São João de Ver, equipa da Liga 3, e o Futebol Clube de Famalicão, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, joga-se a partir das 15 horas deste sábado, no Estádio do SC São João de Ver.

Famalicão: Câmara já investiu 3,3 milhões na eficiência energética de escolas e complexos desportivos

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão já investiu, desde 2021, cerca de 3,3 milhões de euros na melhoria da eficiência energética das escolas e complexos desportivos municipais. Um dos exemplos deste investimento é o Centro Escolar de Joane, que o presidente da Câmara Municipal visitou recentemente. Estas obras, umas já concluídas e outras em curso, promovem a eficiência energética, reduzem custos e melhoram a qualidade de vida.

No estabelecimento de ensino de Joane foram investidos cerca de 400 mil euros na instalação de uma unidade de produção de autoconsumo e em novos sistemas de iluminação eficiente; também foi substituído o sistema de climatização, com a instalação de novos equipamentos; uma nova rede hidráulica e novos quadros elétricos de AVAC e colocados sistemas de gestão técnica para monitorizar e controlar a instalação, com reduções significativas no custo energético.

Mário Passos considera que «é um investimento que se traduz em ganhos ambientais e económicos, mas também em melhores condições de conforto e bem-estar para todos».

As intervenções realizadas a este nível pela autarquia implicam, particularmente, a instalação e modernização dos sistemas de climatização, o reforço da iluminação eficiente, a colocação de painéis fotovoltaicos e a implementação de sistemas de gestão técnica centralizada, num forte compromisso com a sustentabilidade, com a transição energética e com a modernização dos edifícios públicos municipais.

Famalicão: Vilarinho das Cambas é a vigésima Academia Sénior

O espaço, a funcionar desde o dia 8 de outubro, representa a 20.ª Academia Sénior do concelho de Famalicão, projeto municipal que começou em 2021 e já envolve mais de 600 seniores.

Em Vilarinho, mais de duas dezenas os seniores juntam-se diariamente na antiga escola primária para participar nas várias atividades.

O projeto das Academias Seniores assenta na ideia de combater a exclusão social e o isolamento das pessoas mais velhas, promovendo o envelhecimento ativo e a qualidade de vida, fomentando a formação científica, pessoal, social e cívica, ao mesmo tempo que acentua a ligação das pessoas com a comunidade.

O presidente da Câmara, Mário Passos, salienta a importância do projeto «para manter estas pessoas ativas e felizes, com bem-estar e qualidade de vida, a participar nas muitas atividades que vão realizando ao longo de todo ano”.

Cada academia desenvolve o seu plano de atividades, com aulas de promoção de atividade física (yoga, zumba sénior, ginástica funcional, defesa pessoal), workshops de costura e trabalhos manuais, doces, música e instrumentos (tunas), convívios e passeios culturais. A par disto há iniciativas promovidas em rede, com aulas de formação certificada de competências digitais, trabalhos manuais, arte da flor, inglês e ações de capacitação em fóruns consultivos.

A concretização da Rede de Academias Seniores, as ações de promoção do envelhecimento ativo e a implementação de políticas públicas direcionadas às pessoas seniores, foi reconhecida, em 2024, com a integração de Famalicão na Rede Global da Organização Mundial de Saúde (OMS) de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas.