Famalicão: AVC sagra-se campeão distrital

Famalicão: Empresa envia 2 mil metros de lona para proteger telhados na região de Leiria
A empresa famalicense Toldos Carvalho doou 2 mil metros de lona, para apoiar as populações afetadas pelo mau tempo da última semana, na região de Leiria.
Com esta oferta, a empresa pretende auxiliar na resposta imediata às necessidades das pessoas afetadas, minimizando os impactos provocados pelo mau tempo nas suas habitações.
Recorde-se que a região de Leiria foi sujeita a uma tempestade nunca antes vista em Portugal, com ventos a ultrapassarem 180 quilómetros por hora, provocando a queda de estruturas, árvores e deixando muitos telhados descobertos, expondo famílias e empresas às condições meteorológicas adversas que ainda se mantêm.
Famalicão: Estão à venda os bilhetes para a receção ao AFS
Na próxima segunda-feira, o FC Famalicão recebe o AFS, partida da 21.ª jornada da Liga Portugal Betclic, agendada para as 18h45. Os ingressos para este encontro faz parte de uma campanha do clube – Pack 2 Jogos por 1 -, através do qual podem ser adquiridos bilhetes para as receções ao AFS e ao Casa Pia AC (no dia 23 fevereiro) por 5 euros (sócios) e 10 euros (público). Esta campanha apenas está disponível em https://bit.ly/45HLDbw (não está em vigor na Loja Oficial).
Caso pretenda apenas adquirir bilhete para o jogo com o AFS, poderá fazê-lo na Loja Oficial ou emhttps://bit.ly/45HLDbw,sob as seguintes condições: sócios – 5 euros, com a quota 1 regularizada, para a Bancada Placard.pt; público: 10 euros; é obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal e apenas os lugares anuais são transmissíveis.
Famalicão: Gonçalo Santos novamente chamado à seleção nacional sub-16
A seleção nacional sub-16 começa a preparar, no próximo domingo, o Torneio do Algarve e dos convocados faz parte o famalicense Gonçalo Santos, jogador do FC Porto.
Neste momento de preparação, a Equipa das Quinas defronta as congéneres do Japão (a 12 de fevereiro), Países Baixos (14 de fevereiro) e Alemanha (17 de fevereiro), com todos os encontros a terem lugar no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António.
O treinador nacional, Filipe Ramos, chamou 22 jogadores.
Famalicão: Voluntariado Hospitalar celebra o Dia Mundial do Doente
Associação do Voluntariado Hospitalar do Hospital de V.N. de Famalicão assinala, a 11 de fevereiro, o Dia Mundial do Doente.
Para a tarde deste dia estão agendadas algumas iniciativas. Uma eucaristia, às 14h30, por todos os doentes e cuidadores, presidida pelo padre Vítor Ribeiro; às 15h15 realiza-se a sessão de abertura, na sala R1; às 16 horas, decorre a visita e distribuição de lembranças aos doentes pelos diferentes serviços do hospital.
Famalicão: Mário Jorge já não é treinador da AD Oliveirense
Famalicão: Inscrições abertas para figuração no Cortejo Bíblico
O 5º Cortejo Bíblico vai sair à rua no dia 29 de março, pelas 16h00, a partir do Salão Paroquial da Igreja Nova de Santo Adrião e já estão abertas as inscrições para figuração do ato de fé que recorda a libertação do povo de Israel.
Podem inscrever-se crianças, jovens, adultos e famílias, sendo que não é necessário ter experiência. A inscrição pode ser feita online aqui.