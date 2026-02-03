Famalicão: AVC sagra-se campeão distrital

A equipa sénior do AVC, que milita 3.ª divisão, sagrou-se campeã regional. O conjunto famalicense somou 14 triunfos em 14 jogos disputados nesta fase, cedendo apenas 3 sets nas partidas disputadas.

Na fase seguinte, o AVC vai encontrar dois conhecidos (CART E VC Braga) que se apuraram no distrito de Braga e Académica de Espinho (campeã regional Porto), Atlântico da Madalena, Juventude Pacense, Infesta FC e Frei GIL, apurados da mesma zona.

O treinador Vítor Oliveira antecipa «jogos muito complicados. Estas equipas estão habituadas a estas andanças e nós somos novatos. Além do mais, estes clubes contam com atletas mais experientes e a nossa equipa ainda tem como base muitas sub-21». Mesmo assim, avisa que «somos ambiciosos e se abrirem uma brecha nós vamos aproveitar; podem contar connosco», garante.

A fase seguinte começa no fim de semana de 14 e 15 de fevereiro com o sorteio a realizar-se na próxima quarta-feira.