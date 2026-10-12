O eixo central da Avenida dos Descobrimentos, entre a rotunda da Paz e a rotunda Sentinela (homenagem aos BV Famalicão), está a receber, desde esta segunda-feira, nova iluminação pública. O prazo de execução da obra é de 180 dias, tem um custo superior a 113 mil euros, sendo que a intervenção incide na transferência da iluminação para o separador central da via.

Esta intervenção, promovida pelo Município de Famalicão, pretende melhorar a distribuição da luz ao longo da faixa de rodagem, com um sistema de gestão técnica centralizada, que permitirá controlar remotamente os equipamentos. A instalação de sensores locais vai permitir ajustar a iluminação às necessidades reais de utilização da via, para uma maior eficiência energética.

A empreitada começou a ser executada esta segunda-feira e vai suprimir temporariamente duas vias de circulação junto ao separador central, uma em cada sentido; ainda segundo a Câmara Municipal também ocorrer cortes ou interrupções temporárias de trânsito, estreitamentos da circulação e maior lentidão na circulação automóvel.