Famalicão: Avenida Pinheiro Braga em obras de requalificação e duplicação

A Avenida Engenheiro Pinheiro Braga, na Estrada Nacional 14 e importante via de entrada e saída de Famalicão, começa a ser requalificada e duplicada a partir de segunda-feira, 29 de agosto. A intervenção resulta das obras de urbanização do novo loteamento que está a ser desenvolvido na zona do Tribunal e terrenos anexos, e que vai fazer crescer a cidade para norte, com novas acessibilidades e infraestruturas.