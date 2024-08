Famalicão: Avidos, Lagoa, Landim e Seide criam coro de jazz

Em setembro, as comunidades de Lousado, Esmeriz e Cabeçudos juntam-se para uma “Festarola” musical, inspirada nas gentes e tradições do território. À semelhança de outros, será um espetáculo musical inédito, cujos ensaios decorrem desde novembro, de forma rotativa, pelas freguesias envolvidas.

A primeira sessão exploratória, aberta a toda a comunidade, acontece no dia 9 de setembro, na Casa do Povo de Lousado, seguindo-se outras duas sessões, uma na Casa de Esmeriz, no dia 10, e outra no Salão Paroquial de Cabeçudos, no dia 11. Todas as sessões têm início pelas 21h00.

O espetáculo final desta 2.ª edição do “Festarola”, inserido no âmbito do projeto municipal “Há Cultura” e da Comissão Social Interfreguesias de Lousado, Esmeriz e Cabeçudos, com direção artística de Alexandre Sobral, tem estreia marcada para o próximo dia 24 de novembro, pelas 16h00, no auditório da instituição “Mundos de Vida”, em Lousado, com entrada livre.