Marcos Peña, figura de destaque na última partida, entre o Famalicão e o Gil Vicente, deu voz às aspirações famalicenses na visita ao Estrela da Amadora. Na Reboleira, o médio espanhol «espera um adversário complicado que começou bem o campeonato», enquanto que o Famalicão tratará de exibir «a intensidade mostrada na última partida e vamos com ganas de vencer a partida». O início da época «não foi o esperado, mas vamos lutar pela vitória em todos as partidas. Estamos no bom caminho e a crescer», garante o médio.

Confira no vídeo o olhar de Marcos Peña para o jogo de sábado, sobre si e sobre o clube.

Estrela Amadora e Futebol Clube de Famalicão encontram-se na tarde de sábado. O jogo é da 5.ª jornada da Liga Portugal Betclic, agendado para as 15h30, no Estádio José Gomes.