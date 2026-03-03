Famalicão: B.V. Viatodos celebram 42º aniversário no fim de semana de 28 e 29 de março

No fim de semana de 28 e 29 de março, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viatodos celebra o 42º aniversário da Fundação do Corpo de Bombeiros com uma programação repleta de significado.

No sábado, dia 28, pelas 17h00, serão apresentados os Cumprimentos na Câmara Municipal de Barcelos e segue-se o Desfile do largo do Município até ao Monumento ao Bombeiro Voluntário. Às 18h15 está agendada a romagem ao Mausoléu dos Bombeiros no cemitério de Viatodos e às 19h00 realiza-se a Missa Solene na igreja paroquial da freguesia, em memória de sócios, bombeiros e dirigentes já falecidos.

No domingo, dia 29, a formatura geral do Corpo de Bombeiros vai acontecer pelas 09h00 e quarenta e cinco minutos depois haverá o hasteamento solene das bandeiras, seguido pela imposição de condecorações aos elementos do corpo de Bombeiros.

Pelas 10h15 a cerimónia vai contar com o juramento e progressões de carreira e às 10h30 serão recebidas as Entidades Oficiais e Convidados. A chama será acesa e uma coroa de flores será colocada no Monumento ao Voluntariado pelas 11h00, quinze minutos depois terá lugar a bênção de novas viaturas e mais tarde o descerramento do busto de homenagem ao sócio fundador/presidente honorário Amadeu Ferreira Lemos. A celebração termina com um almoço de confraternização a partir das 12h30.