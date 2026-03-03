Região

Famalicão: B.V. Viatodos celebram 42º aniversário no fim de semana de 28 e 29 de março

No fim de semana de 28 e 29 de março, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viatodos celebra o 42º aniversário da Fundação do Corpo de Bombeiros com uma programação repleta de significado.

No sábado, dia 28, pelas 17h00, serão apresentados os Cumprimentos na Câmara Municipal de Barcelos e segue-se o Desfile do largo do Município até ao Monumento ao Bombeiro Voluntário. Às 18h15 está agendada a romagem ao Mausoléu dos Bombeiros no cemitério de Viatodos e às 19h00 realiza-se a Missa Solene na igreja paroquial da freguesia, em memória de sócios, bombeiros e dirigentes já falecidos.

No domingo, dia 29, a formatura geral do Corpo de Bombeiros vai acontecer pelas 09h00 e quarenta e cinco minutos depois haverá o hasteamento solene das bandeiras, seguido pela imposição de condecorações aos elementos do corpo de Bombeiros.

Pelas 10h15 a cerimónia vai contar com o juramento e progressões de carreira e às 10h30 serão recebidas as Entidades Oficiais e Convidados. A chama será acesa e uma coroa de flores será colocada no Monumento ao Voluntariado pelas 11h00, quinze minutos depois terá lugar a bênção de novas viaturas e mais tarde o descerramento do busto de homenagem ao sócio fundador/presidente honorário Amadeu Ferreira Lemos. A celebração termina com um almoço de confraternização a partir das 12h30.

Famalicão: Já é conhecido o programa da Semana Santa

O programa da Semana Santa em Vila Nova de Famalicão decorre de 21 de março a 12 de abril, uma organização da Confraria Santas Chagas, com o apoio da Câmara Municipal.

Das várias atividades, realce para a quinta Caminhada pelo Património Religioso e Histórico, logo no primeiro dia e com inscrições até ao dia anterior. A Via Sacra Jovem acontece na noite do dia 27 de março, e a quarta edição do concurso “O Doce de Páscoa de VN Famalicão” decorre no dia 28 de março, na Praça-Mercado. Esta iniciativa faz parte da quinta edição do certame Páscoa Doce que decorre nesse fim de semana, na Praça D. Maria II.

A bênção e procissão de ramos é na manhã do dia 29, às 10 horas, na Praça 9 de Abril, ficando a tarde reservada para o 5.º Cortejo Bíblico, a partir do salão paroquial.

Como é tradição, do programa também constam as procissões Ecce Homo, no dia 2 de abril, a procissão do Enterro do Senhor, no dia 3 de abril, momentos que chamam muitos fiéis às ruas da cidade.

Para além de vários momentos musicais ao longo dos vários dias, a programação encerra no domingo, 5 de abril, com a saída dos compassos e a eucaristia solene. No entanto, de 4 a 12 de abril, na Rua Manuel Pinto de Sousa, junto ao centro paroquial, estará patente uma exposição de cruzes floridas.

Vereador quer ligar Nine a Braga com tram-train de alta frequência

O vereador da Câmara de Braga, Mário Meireles, do movimento independente “Amar e Servir Braga”, propõe a criação de um sistema de transporte tram-train que poderia chegar até à estação de Nine, em Famalicão, e estender-se até Vila Verde.

No seu site, Meireles sublinha: “O tram-train é viável, é oportuno, é de fácil implementação e tem elevado retorno do investimento”. Acrescenta que o modelo permite “ligar rapidamente o concelho de Este a Oeste e trabalhar em ligações Norte a Sul, permitindo que Braga e Vila Verde tenham serviço”.

Segundo o vereador, o ramal ferroviário de Braga recebe “uma média de três comboios por hora, nos dois sentidos”, número insuficiente para as 22 mil pessoas que poderiam recorrer à linha entre Nine e Braga com mais frequência.

Para o futuro, Meireles considera que a estação da Linha de Alta Velocidade, em Ferreiros, poderá acomodar tanto o ramal atual como novas linhas entre Braga e Vila Verde, bem como no eixo Guimarães-Braga-Barcelos-Esposende. No entanto, para uma solução imediata, defende um tram-train urbano: “O tram deverá funcionar em rede, com várias linhas. A primeira linha deve ser lançada entre a ponta Este do concelho (São Mamede D’Este) e a ponta Oeste do concelho (Arentim)”.

O vereador explica as potencialidades do sistema: “O tram-train pode circular no canal ferroviário pesado, até ao lado de um comboio de alta velocidade. Pode vir em carris desde Nine até São Mamede, cruzando o centro de Braga, com frequência de 10 em 10 minutos. Pode ter composições duplas, com portas nos dois lados dos veículos e veículos bidirecionais. Braga pode ter serviço de transporte público de massas pelo menos 21h por dia”.

Mário Meireles conclui: “Não é um sonho, pode ser uma realidade, assim haja vontade política e capacidade de execução. A mobilidade induz-se, com projetos estratégicos para o concelho e para a região”.

Carlos Reis vence Paulo Cunha para a Distrital de Braga do PSD

O atual vereador da Câmara Municipal de Barcelos venceu, este sábado, as eleições para a Distrital do PSD. A lista de Carlos Reis conquistou 2.840 votos (52,15%), contra os 2603 votos (47,85%) do famalicense Paulo Cunha, que se recandidata a um novo mandato.

Este resultado foi decidido, em grande medida, pela votação massiva do eleitorado de Barcelos no “seu” candidato. A lista de Paulo Cunha teve apenas 393 votos, contra os 1316 de Reis. Por outro lado, em Famalicão, a segunda maior concelhia do distrito em termos de votantes, o resultado foi mais aproximado. Se Paulo Cunha venceu com 945, o seu adversário teve 602.

A lista liderada pelo famalicense venceu em Braga, Cabeceiras, Celorico, Esposende, Fafe, Famalicão, Guimarães, Póvoa de Lanhoso e Vizela. Carlos Reis venceu nas concelhias de Barcelos, Amares, Terras de Bouro e Vila Verde, outra das concelhias que ajudou a “cavar” a diferença para a lista adversária.

Um morto e um ferido grave em despiste de moto na freguesia de Laúndos

Um jovem de 25 anos morreu este sábado ao final da tarde na sequência de um despiste de mota em Laúndos, concelho da Póvoa de Varzim.

A vítima seguia como pendura, enquanto o condutor da mota, de 23 anos, sofreu ferimentos graves, segundo o Correio da Manhã.

No socorro estiveram os Bombeiros da Póvoa de Varzim e a Cruz Vermelha, apoiados pelo INEM.

A GNR registou a ocorrência.

Caças voltam a sobrevoar a região este sábado: Despedida do Presidente da República

Braga é o palco, este sábado, da cerimónia oficial de despedida das Forças Armadas ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A iniciativa decorre no centro da cidade, a partir das 12h00, reunindo cerca de 700 militares dos três ramos das Forças Armadas.

O programa inclui ainda a passagem de aviões caça F-16, que irão sobrevoar a cidade, assinalando simbolicamente a homenagem ao Chefe de Estado.

Álvaro Santos assume CCDR Norte com sentido «na coesão do território»

Álvaro Santos tomou posse, esta sexta-feira, como presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN). Cerimónia que decorreu em Évora, presidida pelo Primeiro Ministro, Luís Montenegro.

No ato, referiu que assume esta responsabilidade, «com espírito de missão e um inabalável sentido de compromisso para com a Região Norte»

Recorde-se que Álvaro Santos assume pela primeira vez este cargo, depois de vencer as eleições, em que foi seu opositor António Cunha, que se recandidatava.

Para o novo presidente desta CCDR, «servir o Norte é trabalhar diariamente pela coesão do território, pela valorização do seu talento e pela construção de um futuro mais próspero e sustentável para todos».

Na cerimónia, em que tomaram posse os presidentes de todas as CCDR, o Primeiro Ministro afirmou que estas estruturas desempenham o papel «de motores do desenvolvimento do país». Acrescentando que se «as autarquias locais, as câmaras municipais e as juntas de freguesia são a expressão da autonomia dos poderes públicos com as comunidades e os cidadãos, as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional são a prossecução da relação da mesma proximidade, de atenção especial e localizada do Governo Central».

Luís Montenegro afirmou, ainda, que «é do sucesso do trabalho destes novos presidentes que depende o futuro do país».