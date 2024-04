Famalicão: Bacelar Ferreira, capitão de Abril, é um Rosto de Famalicão Região Empreendedora Europeia

Famalicão: Comemoração dos 50 anos do PSD com tertúlia e homenagem

A secção de Famalicão do Partido Social Democrata vai assinalar os 50 anos do partido no próximo dia 6 de maio. O programa de comemorações inicia-se na segunda-feira com a realização de uma Tertúlia de Militantes no café-concerto da Casa das Artes, pelas 21h00. Estão convidados Armindo Costa, Lídia Bacelar e Albino Rebelo, militantes que viveram o momento fundador e que partilharão na primeira pessoa a criação e implantação do PSD em Vila Nova de Famalicão.

Armindo Costa, que residia na zona de Lisboa na data de fundação do PSD, foi posteriormente presidente da Comissão Política do PSD de Vila Nova de Famalicão e o autarca eleito pelo PSD com o mandato mais longo enquanto presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, tendo ganho a autarquia em 2001.

Lídia Bacelar partilhará a visão de uma jovem que viveu intimamente a fundação do PSD em Vila Nova de Famalicão enquanto filha de Carlos Bacelar, já desaparecido, fundador e primeiro presidente da Comissão Política do PSD de Vila Nova de Famalicão.

Albino Rebelo, um dos militantes mais antigos e interventivos à data, partilhará com os presentes a implantação do PSD nas freguesias do concelho e as várias lutas eleitorais que se seguiram, com particular destaque para o “Verão Quente” de 1975.

De seguida, será efetuada uma homenagem aos militantes ativos mais antigos da secção de Vila Nova de Famalicão.