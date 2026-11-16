Numa das últimas provas do calendário nacional de badminton – Campeonato Nacional de Seniores Absolutos – o FAC trouxe para casa vários títulos. Na prova realizada este fim de semana, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha, os atletas famalicenses disputaram quatro de cinco possíveis finais e venceram três.

Na final de singular senhora, Sónia Gonçalves sagrou-se vice-campeã; em pares, Sónia e a irmã Adriana Gonçalves conquistaram o título nacional e Catarina Martins, com a sua parceira, foi segunda.

Na final de par misto, Catarina Martins e Simão Ferreira arrebataram o título, e em pares homens, Simão, com o seu parceiro, alcançou igual sucesso.

Estes resultados, «atestam a abnegação e dedicação dos atletas e do treinador (Bruno Gomes) que conseguem, assim, mostrar a sua superioridade a nível nacional», enaltece o clube.

Faltam duas competições para o fechar a época de badminton. Tratam-se dos Internacionais de Portugal que serão disputados nos dois próximos fins de semana, para os escalões sub-17 e sub-19. O FAC estará na competição com um total de sete atletas nas duas competições, dois dos quais ao serviço da Seleção Nacional. Helena Almeida vai jogar nos dois escalões, enquanto que Eva Silva está entre os sub-19.