Famalicão: Bailado a partir de “Todos os Nomes” de José Saramago

A Escola Profissional Forave entregou os prémios relativos ao Concurso de Ideias ValorPneu, iniciativa que visa promover a criatividade e o empreendedorismo ao serviço de ideias inovadoras que visem a reutilização de pneus usados, dando-lhes uma segunda vida.

Este ano, a ideia vencedora propõe utilizar a borracha na construção do piso de estrada junto às passadeiras, para provocar a desaceleração e evitar acidentes. A aluna vencedora foi a Isabela Sousa, do Curso de Operador de Distribuição que recebeu um Cheque Prémio no valor de 250€, patrocinado pela ValorPneu.

Foram ainda distinguidas com uma Menção Honrosa as ideias: “Usar a borracha reciclada no revestimento de fios elétricos pelas suas propriedades não condutoras”, do aluno Jorge Daniel Silva, do curso de Manutenção Industrial; e “Construção de caleiras em borracha para escorrer a água da chuva”, dos alunos Tiago Duarte, do curso de Automação e de Bruno Cunha, de Mecatrónica. Os alunos José Pedro, Paulo Ferreira e Alexandra Barros tiveram um prémio de participação com distinção, por estarem entre as 6 melhores ideias.

Este ano houve um aumento de participação na ordem dos 54,9% relativamente ao ano anterior, tendo-se registado na primeira fase do Concurso 110 candidaturas.

A entrega de prémios contou com a participação de Climénia Silva, diretora geral da ValorPneu, de Fernando Pinto da Fonseca, presidente da Assembleia Geral da APIB – Associação Portuguesa dos Industriais da Borracha e de Maria Orminda, responsável pela Locations Communications da Continental.

Recorde-se que a campanha de sensibilização ValorPneu é dirigida a toda a comunidade educativa da FORAVE, envolvendo especialmente os novos alunos que iniciaram o seu percurso escolar. Um dos principais objetivos é alertar os jovens para os impactos ambientais provindos da inutilização de pneus usados e promover uma cultura de sustentabilidade, responsabilidade e de compromisso com o meio ambiente.

Estiveram envolvidas na dinamização da ação, a professora de Físico Química Alexandra Jales, a professora de Gestão Ana Silva e a técnica responsável pela comunicação e imagem da FORAVE, Sara Cruz.

A ValorPneu, como entidade gestora de pneus usados, tem como principal objetivo criar e desenvolver um sistema que permita gerir e processar de forma adequada o fluxo de pneus usados anualmente gerados.