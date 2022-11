Famalicão: Bairro recebe terceira prova do campeonato de veículos à escala 1/24

O auditório da Casa do Território foi o palco escolhido pela Associação Caixa de Imagens para a cerimónia de entrega de prémios do concurso de fotografia “Maratona Fotográfica de Famalicão”, que este ano celebrou o 10º aniversário. Foram distinguidos pelo júri cinco trabalhos apresentados pelo universo dos 45 participantes no concurso.

O primeiro prémio foi atribuído a André Paulo Renato Pereira Borges, residente em Braga; o segundo prémio foi para Fernando Manuel Pinto Ribeiro Rodrigues Andrezo, residente no Porto; e o terceiro prémio foi para Tiago Micael Costa Nogueira, de Fafe. Foram ainda atribuídas duas menções honrosas a Mário Rui Miranda Azevedo, de Barcelos, no tema “Arte”, e a Eduardo Miguel Simões Azevedo, de S. Mamede do Coronado, no tema “Emoções”.

A Associação Caixa de Imagens e o júri do concurso realçaram a importância da manutenção e dinamização desta iniciativa como veículo cultural, que tem registado através da fotografia a evolução da cidade, das pessoas e promove o concelho ao atrair um número, cada vez mais, significativo de amantes na arte de fotografar.

Esta cerimónia de entrega dos prémios, contou com a presença de Nelson Pereira, em representação da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, e do presidente do júri do concurso, Carlos Alberto Cardoso, CEO da empresa H2Com.

Seguir-se-ão exposições dos trabalhos vencedores pelos museus da cidade, toda a informação pode ser acompanhada no site www.caixadeimagens.pt e redes sociais da Associação Caixa de Imagens.