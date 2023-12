Famalicão: Balcão do Prédio vai para Vale S. Martinho

Ao cabo de 16 jornadas, a equipa treinada por Duarte Nuno sofreu a primeira derrota. Este sábado, os joanenses jogaram no reduto do GD Selho que, com um golo apenas, venceu a partida. O Joane, a par do Maria da Fonte, está na frente da classificação – ambos com 31 pontos – pode ver o seu adversário isolar-se, caso vença a partida que vai disputar na tarde deste domingo. Quem também pode aproveitar este desaire joanense é a vizinha Oliveirense que caso vença o seu jogo com o Vieira subirá ao segundo lugar da pró nacional da AF Braga.

Outra equipa famalicense que já jogou foi a AD Ninense. A equipa de Mário Jorge perdeu, de forma muito clara (4-0), em casa do Forjães.

Este domingo, às 15 horas, para além da Oliveirense-Vieira há, ainda, o Bairro-São Paio d´Arcos.