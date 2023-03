Famalicão: Balcão itinerante BUPi vai para Riba de Ave

Município volta a aderir à Hora do Planeta, no âmbito da Semana do Ambiente. Este sábado, entre as 20h30 e as 21h30, à semelhança do que acontecerá em várias cidades mundiais, Famalicão vai desligar as luzes de locais e monumentos mais emblemáticos da cidade, como o edifício dos Paços do Concelho e jardim envolvente, Casa das Artes, Centro de Estudos Camilianos, Palacete Barão da Trovisqueira/Museu Bernardino Machado, Casa da Cultura e Largo dos Eixidos, Casa da Juventude, Casa do Território (Parque da Devesa) e Fundação Cupertino de Miranda.

O município repete, assim, o apagão mundial, iniciativa simbólica promovida pela Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) em parceria com a World Wide Fund For Nature (WWF), com o objetivo de sensibilizar e alertar a população para os efeitos da crise climática.

Nos Paços do Concelho, a iniciativa ficará também marcada pela realização de um piquenique noturno que alertará para o consumo de alimentos sustentáveis e da época, combatendo sobretudo o desperdício alimentar. O momento, uma parceria entre a ArtEduca – Conservatório de Música de Vila Nova de Famalicão e o projeto “Less is More” do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, contempla um concerto acústico.

A Hora do Planeta nasceu em 2007, em Sydney, Austrália, como um gesto simbólico para chamar a atenção para o problema das alterações climáticas. No ano passado, milhares de cidades em 192 países participaram nesta iniciativa que apagou mais de 12 mil monumentos e edifícios.