Famalicão: Balcão itinerante do BUPi vai estar em Joane

O Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco foi distinguida com o Selo Escola Inovadora MILAGE APRENDER+ 2021/2022, corolário do compromisso que o agrupamento tem assumido na promoção de ambientes de aprendizagem inovadores com recurso à app Milage Aprender+. Neste âmbito, recebeu o coordenador do projeto, o professor Mauro Figueiredo, da Universidade do Algarve.

A sessão contou, também, com a presença do vereador do Pelouro da Educação e Ciência, Augusto Lima, do diretor do agrupamento, Carlos Teixeira, de alguns professores e de algumas dezenas de alunos que puderam testemunhar e partilhar a dinâmica de trabalho que vem sendo desenvolvida, quer em sala de aula, quer em contexto de trabalho autónomo, em particular na disciplina de Matemática.

A ênfase foi colocada na ideia central do fortalecimento da avaliação formativa, em particular, da utilização do feedback, da autonomia e da diferenciação pedagógica, da promoção das aprendizagens ativas e autónomas, assim como do desenvolvimento de competências do século XXI, sempre em prol da melhoria das aprendizagens dos alunos.

O diretor do Agrupamento lançou o desafio aos alunos e professores do Agrupamento para que seja dada continuidade e progresso ao trabalho que estão a desenvolver e, assim, manter a tradição de o AECCB receber o Selo Escola Inovadora MILAGE APRENDER+ nos anos letivos subsequentes.

Esta plataforma digital de aprendizagem foi desenvolvida pela Universidade do Algarve, no âmbito dos projetos “MILAGE – MathematIcs bLended Augmented GamE” e “LEARN+”, pelo programa ERASMUS+ e disseminada em Portugal em parceria com a Direção Geral de Educação, a Associação de Professores de Matemática, Associação de Professores de Português, Associação Portuguesa de Imprensa, Sociedade Portuguesa de Matemática, Segura Net, Associação Portuguesa de Professores de Inglês, Associação Portuguesa de Professores de Espanhol, Plano Nacional de Leitura 2027 e eTwinning.