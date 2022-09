Famalicão: Balcão Único do Prédio em Vilarinho

Vila Nova de Famalicão integra, novamente, o topo 5 dos municípios nacionais com mais escolas galardoadas com a bandeira Eco-Escolas. Este ano, há 57 instituições educativas famalicenses premiadas, mais duas do que no ano letivo anterior.

No total foram distinguidos cinco eco agrupamentos (Camilo Castelo Branco, Pedome, Ribeirão, D. Sancho I e Padre Benjamim Salgado).

Escola Secundária Camilo Castelo Branco, EB 2,3 Júlio Brandão, EB/JI Luís de Camões, EB Conde S. Cosme, EB/JI Antas, EB/JI Lagoa, JI Lameiras, EB de Landim, EB de Seide S. Miguel, JI de Seide S. Miguel, Escola Secundária D. Sancho I, EB 1,2 Dr. Nuno Simões, EB Esmeriz, EB/JI Cabeçudos, EB S. Miguel o Anjo, EB/JI Louredo, JI Esmeriz, JI Laje, EB 2,3 D. Maria II, EB de Quintão – Arnoso Santa Eulália, EB Conde de Arnoso – Arnoso Santa Maria, EB Louro / Mouquim, JI Vale S. Cosme, Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, EB Agra Maior – Vermoim, EB Estalagem – Vermoim, EB Pousada Saramagos, EB 2,3 Bernardino Machado, EB Joane, EB Boca do Monte Mogege, EBI de Pedome, EB Ruivães, EB Delães, EB Bairro, EB Carreira, EB Oliveira S. Mateus, EB/JI Oliveira Santa Maria, EB/JI Avenida – Riba de Ave, EB Castelões, JI Bente, EBI Gondifelos, EB Ribeirão, EB Barranhas – Vilarinho das Cambas, EB Lousado, EB Valdossos – Fradelos, EB / JI Sapugal – Fradelos, EB1 Ribeirão, JI Aldeia Nova – Ribeirão, Didáxis, Cooperativa de Ensino, Centro Social Calendário, Escola Profissional CIOR, Centro Social de Bairro, Centro Social e Cultural de Riba d’ Ave, Engenho – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este, Colégio ATC – Joane, Associação Gerações e Colégio Machado Ruivo foram as instituições do concelho premiadas.

O Eco-Escolas é um Programa de Educação para o Desenvolvimento Sustentável promovido em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), secção portuguesa da Fundação de Educação Ambiental (FEE). Desenvolvido em Portugal desde 1996, o programa é atualmente implementado em mais de 2045 escolas em todo o território nacional, abrangendo todos os graus de ensino. Visa a disseminação de uma metodologia de abordagem das questões ambientais inspirada na Agenda 21.

Uma escola/instituição que adere ao Eco-Escolas compromete-se a desenvolver um conjunto de ações e atividades que deverão envolver os diferentes elementos da comunidade escolar, com especial enfoque nos alunos, nos professores, nos auxiliares de ação educativa, nos encarregados de educação e ainda da comunidade envolvente, nomeadamente o município.

Este programa visa ainda criar hábitos de participação e cidadania, tendo como objetivo principal encontrar soluções que permitam melhorar a qualidade de vida na escola e na comunidade e sensibilizar para a necessidade de adoção de comportamentos mais sustentáveis.