Famalicão: Balcão Único do Prédio instala-se em Vale São Cosme

A Biblioteca Assombrada, iniciativa da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco que visa comemorar o Dia das Bruxas (Halloween), vai decorrer no Arquivo Municipal Alberto Sampaio, na Rua Adriano Pinto Basto.

O espaço vai abrir as suas portas, à noite, com contos assombrosos, jogos assustadores e, pela primeira vez, com um Escape Room de cortar a respiração.

A iniciativa, realizar-se-á a 28 de outubro, para as escolas do concelho (alunos do 3º ao 6º ano) e, no dia 29 de outubro, sábado, para o público geral (crianças dos 8 aos 12 anos). Estas sessões decorrem entre as 20h30 e as 23h30.

A Biblioteca Assombrada é, este ano, dedicada ao tema “Circo dos Horrores” e, para além do programa, propõe que os participantes apareçam fantasiados a rigor e, como manda a tradição, com guloseimas para partilhar.

As inscrições para as duas sessões são gratuitas e obrigatórias estando sujeitas a confirmação. Inscreva-se até ao 21 de outubro através do contacto 252 312 661.