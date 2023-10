Famalicão: Balcão Único do Prédio instalado em Cruz

Tiago Reis e Valter Cardoso vão participar no Rallye du Marroc, prova do World Rally-Raid Championship, que decorre de 13 e 18 de outubro. O desafio foi lançado pela Santag Racing, pelo que Tiago Reis vai estar nas areias do deserto ao volante de um Can Am T3 Plus.

O famalicense, que este domingo se sagrou campeão nacional de todo-o-terreno, encara a prova como um grande desafio, desde logo, por ser a primeira corrida «ao volante de um carro deste tipo» e por ser «uma estreia nas areias do deserto. É tudo novo para nós, mas uma oportunidade, porque será uma aventura muito desafiante».

Na estrutura da Santag Racing e neste Rallye de Marrocos vai estar João Dias, campeão nacional da categoria T3, e que que conhece bem o Can Am, que «será uma boa ajuda para conhecer o carro e, também, conto com o Valter que já cá realizou provas e está minimamente familiarizado com a navegação», acrescentou Tiago Reis que pretende, acima de tudo, desfrutar da experiência, «mas quando o relógio começar a contar, vamos dar o nosso melhor».

O Rallye du Marroc tem 1470 quilómetros cronometrados, divididos pelo prólogo e por cinco etapas entre as areias do deserto marroquino. «São etapas longas e de muita quilometragem, a que se juntam as ligações, um desafio também novo para nós» antecipa Tiago Reis.

Já em Marrocos Tiago Reis vai fazer um pequeno teste com o Can Am, antes da estreia no Rallye na sexta-feira.