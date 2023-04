Famalicão: Balcão Único do Prédio vai para Joane

Os estabelecimentos de ensino e entidades formadoras do concelho marcam presença, de 4 a 6 de maio, no Mercado da Formação, e nos dias 8 e 9 de maio, para comemorar o Dia da Europa (9 de maio), decorre o Mercado Erasmus+. Neste momento, acontece o Congresso Internacional ‘Erasmus +, um catalisador de transformações’, em ambos os dias, e a Conferência ‘Desafios da Inteligência Artificial na Educação’ no auditório da CESPU, na noite a 9 de maio, pelas 21 horas.

No Mercado de Formação estarão os estabelecimentos de ensino e entidades formadoras famalicenses, que darão a conhecer a oferta educativa e formativa para os jovens do 9º e 12º anos de escolaridade, e adultos interessados em formação qualificante. O mercado vai funcionar nos stands da Praça D. Maria II, na quinta e sexta-feira, dias 4 e 5 de maio, das 9h15 às 13h e das 14h às 17h; na sexta-feira, o mercado fecha às 19h, e no sábado, dia 6, das 10h ao 12h.

No Mercado de Erasmus serão divulgados e expostos os projetos, boas práticas e metodologias desenvolvidas nas ações dos diferentes parceiros do programa. A mostra funciona das 14h30 às 18h30, no dia 8 de maio, e das 10h às 18h30, no dia 9.

Os dois certames contemplam iniciativas gratuitas dinamizadas pelos expositores, na tenda instalada nas traseiras da Fundação Cupertino de Miranda. A exceção serão as atividades associadas ao Congresso Internacional ‘Erasmus +, um catalisador de transformações’, que decorre na Fundação Cupertino de Miranda, que requerem inscrição através do link https://forms.gle/r9eNDK8G24GsC75L8 .

A animação de rua estará a cargo do grupo de percussão, Bombos Com Vida, no sábado, 6 de maio, das 10h00 às 13h00. Já no domingo, dia 7, há dança com a Artis – Academia de Bailado, durante o mesmo horário, e, a partir das 15h00, há música tradicional com os famalicenses Folk 5 e Grupo de Cavaquinhos do Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão.

Os Mercados Urbanos inserem-se no ‘Vai à Vila!’, programa de animação do centro da cidade, que vai preencher praticamente todos os fins de semana até ao final do ano, conciliando o novo centro urbano com uma dinâmica cultural e lúdica. Toda a programação do ‘Vai à Vila – Mercados Urbanos’ em www.famalicao.pt.