Famalicão: Balcão Único do Prédio vai para Nine

As equipas Groove Monsterz concluíram, no passado fim de semana, a sua participação no HipHop Internacional Portugal, com duas equipas, entre 150 participantes, apuradas para o campeonato do mundo, que se realizará em Phoenix, nos Estado Unidos da América, no mês de agosto.

Das 6 equipas que a Groove Spot levou a competição, realce para a medalha de prata, na categoria Megacrew, da GM FAM! e o quarto lugar da Lil´Monsterz. Agora, e em virtude deste apuramento, a escola e familiares vão mobilizar-se para angariar os fundos necessários para realizarem o sonho da representação nacional, pelo quinta vez nos últimos 8 anos.

A coordenadora das equipas, Rita Magalhães, referiu que «estamos muitíssimo orgulhosos da participação de todas as nossas equipas, com resultados que excederam as nossas expectativas e que resultam em mais um degrau de evolução para estes atletas».

Sublinhe-se, ainda, que as equipas Groove Monsterz Dance Company e Gm Rookies conseguiram atingir o Top 10 nacional e participaram na final de domingo, assim como as equipas GM Grooverz e GM Funtastik tiveram prestações muito positivas na sua primeira participação. Este é um culminar «de uma longa temporada de treinos e sacrifícios pessoais de bailarinos, coordenadores e familiares que, numa escola e num município que está fora dos grandes centros urbanos, conseguem ombrear com entidades de recursos superiores», enaltece João Marques, coordenador Groove Spot.