Famalicão: Balcão Único do Prédio vai para Vermoim

O empate da Outeirense, a dois golos, em casa da Adespo, fez com que o campeão em título se atrasasse na luta pela liderança. No jogo, a equipa de Pousada de Saramagos foi para o intervalo na frente do marcador, 2-1, mas no segundo tempo não foi conseguiu segurar a vantagem e a partida terminou empatada, fruto da atitude da Adespo que correu atrás do prejuízo e acabou por ser feliz.

Quem beneficiou foi o Pedome. O líder da classificação recebeu e venceu o Landim, por 3-1, e aumentou a diferença para 4 pontos. O Pedome soma 15, a Outeirense segue com 11 e a Adespo tem 10. O Landim é penúltimo, com apenas 2 pontos.

O Grac é o 4.º classificado, com 9 pontos, tal como o Mal. O Grac venceu o lanterna vermelha da 1.ª divisão, o Barrimau, por 3-2; já o Mal foi a Ruivães bater o Covense, por 2-1, sendo que a equipa de Ruivães está abaixo da linha de água (4 pontos).

O Castelões regressou às vitórias, 2-0, na deslocação difícil a Avidos e ascendeu à 6.ª posição. A turma de Avidos desceu ao 7.º lugar, com 7 pontos.

De sublinhar ainda a vitória do S. Martinho sobre a Aderm. Com este triunfo, o S. Martinho somou a sua segunda vitória (8.º lugar, 6 pontos), ultrapassou o adversário na classificação e empurrou a Aderm para a nona 9.º posição, com 4 pontos.

Na 6.ª jornada, a realizar no sábado, dia 9, estão alinhadas as seguintes partidas: Pedome-Adespo, Castelões-Landim, Mal-Acura, Barrimau-Covense, Outeirense-Aderm, S. Martinho-Grac.

Flor do Monte e Esmeriz disputam troféu Torneio de Abertura da 2.ª divisão

Estão definidos os finalistas do Torneio de Abertura da 2.ª divisão. Flor do Monte e Esmeriz vão decidir quem será o vencedor do primeiro troféu da temporada. Se a Flor do Monte era favorita da Série A para ser apurada para finalíssima, pois na última jornada recebia a Arpo, equipa já sem possibilidades de ser apurada, na Série B o Esmeriz acabou por surpreender o Louredo no jogo decisivo.

As duas equipas tinham os mesmos pontos, com vantagem do Louredo, no goal average, mas no confronto direto, o Esmeriz desfez as dúvidas e garantiu a presença na final, ao vencer por 2-3.

Já a Flor do Monte confirmou o favoritismo e venceu a Arpo, por 6-1. Ainda na série A, a Adere, que acalentava esperanças em chegar à final, bateu o Novais por 2-1, enquanto o Lousado derrotou o Miradouro (5-3). Nesta série, a classificação final ficou assim definida: 1.º Flor do Monte, 13 pontos; 2.º Adere, 13 pontos; 3.º Novais, 9 pontos; 4.º Lousado, 6 pontos; 5.º Arpo, 3 pontos; 6.º Miradouro, 0 pontos.

Na série B, o Gavião empatou a duas bolas com o Riba de Ave HC, enquanto a Jasp folgou. Na série B a classificação final ficou assim ordenada: 1.º Esmeriz, 10 pontos; 2.º Louredo, 9 pontos; 3.º Jasp, 4 pontos; 4.º Riba de Ave HC, 3 pontos; 5.º Gavião, 1 ponto.

A final entre a Flor do Monte e o Esmeriz está agendada para sábado, dia 9, às 16 horas, no polidesportivo do Novais.

Eficácia do Cajada arranca triunfo em Ruivães

Em veteranos, o Cajada continua a sua caminhada triunfal, mas na jornada da passada sexta-feira teve alguma sorte para levar de Ruivães os 3 pontos. Num jogo de tripla que acabou por cair para a turma de Cabeçudos, depois do Covense ter desperdiçado várias oportunidades para assumir a liderança do marcador. O Cajada foi eficaz e terminou o tempo regulamentar com um triunfo importante sobre um adversário direto na luta pelo título. Esta é já a sexta vitória consecutiva da equipa do Cajada, que assim lidera a classificação deste escalão, com 18 pontos, mais 6 que o adversário direto, a Oliveirense. A formação de Oliveira Santa Maria não jogou nesta jornada em virtude da partida com o Esmeriz ter sido adiada. Refira-se que o Covense é 6.º com 6 pontos.

O Pedome subiu à 3.ª posição, com 11 pontos, ao vencer em casa o Barrimau, que está no 11.º posto, com 3 pontos.

As Lameiras também deram um ligeiro salto na classificação e estão já na zona de apuramento para a Taça MKA, ocupando o 4.º lugar. Subida essa em resultado da vitória categórica sobre o 1.º de Maio, por 7-2. As Lameiras têm 9 pontos, enquanto o 1.º de Maio é 13.º classificado com apenas 1 ponto.

O Bairrense-Acura tinha sido antecipado e foi ganho pela equipa visitante, por 2-3. Com este triunfo, o Acura é 10.º com 4 pontos, já o Bairrense é 12.º, com 3. O jogo Outeirense-Grac foi também adiado. Por fim, S. Mateus folgou nesta jornada.

Na próxima sexta-feira, dia 8, disputa-se a 7.ª jornada, com os seguintes jogos: Grac-Lameiras, 1.º Maio-Covense, Oliveirense-Pedome, Barrimau-Outeirense, Esmeriz-Acura, S. Mateus-Bairrense. Cajada folga.