Famalicão: Bancadas para 1800 pessoas instaladas nos Paços do Concelho para ver exibição das marchas Antoninas

Na noite de domingo, às 21h30, arranca o desfile das marchas participantes nas Festas Antoninas. Os grupos concentram-se na Avenida de França e seguem em direção aos Paços do Concelho para a atuação final, onde estão instaladas bancadas com capacidade para 1800 pessoas.

Assim, para além do desfile de rua, os famalicenses podem assistir à atuação das marchas em frente ao edifício municipal, nas bancadas instaladas junto ao palco e que abrem ao público às 20 horas. À semelhança dos últimos anos, o momento pode ser acompanhado em direto a partir da página de Facebook e do site do Município.

Para esta que é uma das maiores noites do ano do concelho – a grande noite de Santo António – “Jornais de Vila Nova” é o tema escolhido para o aguardado regresso das marchas, através da Associação Recreativa e Cultural de Antas; União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz; Associação Cultural e Desportiva de São Martinho de Brufe; Casa do Povo de Ruivães; Associação Recreativa e Cultural da Flor Monte – Carreira; Associação Cultural e Recreativa São Pedro Riba D’Ave e LACS – Associação Cultural de São Salvador da Lagoa. Arrancam, por esta ordem, da Avenida de França em direção aos Paços do Concelho, onde decorre a atuação final.